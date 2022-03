El Tribunal Arbitral del Deporte rechazó este martes la petición de la Federación Rusa de Fútbol (FUR) de suspender cautelarmente las sanciones tomadas por la Uefa contra los clubes y selecciones rusas debido a la invasión de Ucrania.



Así pues, los equipos rusos permanecen excluidos de las competiciones europeas hasta que se tome una decisión definitiva sobre el recurso de la FUR, mientras la jurisdicción deportiva prometió una decisión "de aquí al fin de la semana" sobre la eventual suspensión de las sanciones tomadas por la Fifa.

Esto dice el TAS

Facebook Twitter Linkedin

El TAS es la máxima instancia de la justicia deportiva. Foto: iStock

Concretamente, el Spartak de Moscú permanece excluido de la Europa League, y la selección femenina de Rusia apartada para la Eurocopa 2022, en Inglaterra, salvo decisión final antes de la cita.



(Siga leyendo: El ucraniano que 'podría jugar en el Barcelona, pero está en un búnker').



Sobre el tema de fondo, el "proceso de arbitraje del TAS prosigue. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre un procedimiento acelerado y no se fijó aún una audiencia", precisa el organismo con sede en Lausana, sin precisar los motivos de su decisión.



El 28 de febrero, en un comunicado conjunto, la Uefa y la Fifa decidieron excluir a los equipos rusos de las competiciones internacionales debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aplicando las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional.



El TAS deberá decidir en los próximos días si mantiene o suspende esa sanción, una decisión particularmente espinosa ya que los rivales de los rusos ya han mostrado su negativa a enfrentarse a ellos. Por el momento, la Fifa clasificó directamente a Polonia, que debía enfrentarse a Rusia, para la final del repechaje, ante el ganador de Suecia vs. República Checa.



DEPORTES

*Con AFP