Luego de la suspensión de todos los clubes y selecciones de Rusia de los torneos de Uefa y el Mundial de Catar, este lunes la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol informó nuevas medidas en contra del fútbol de ese país "con el fin de garantizar su puesta en escena sin problemas en un entorno seguro para todos los interesados".

Nuevas sanciones a Selecciones y clubes de Rusia

Escudo de la federación rusa. Foto: Cortesía: www.rfs.ru

Liga de Naciones de la UEFA 2022/23

"Rusia no participará en el Grupo 2 de la Liga B y automáticamente ocupará el cuarto lugar de este grupo. En consecuencia, descenderá al final de la fase de grupos y se clasificará en el puesto 16 y último de la Liga B".

Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 (fase final)

"Rusia no participará en el grupo C de la fase final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 prevista entre el 6 y el 31 de julio en Inglaterra y será sustituida por Portugal, el rival que Rusia derrotó en los play-offs".

Clasificación europea para la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2023

"Rusia no jugó sus dos partidos previstos en abril en el Grupo E (integrado por Dinamarca, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Malta y Azerbaiyán) debido a su sanción. Rusia no participará en ninguno de los siguientes partidos de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos y sin efecto. En consecuencia, el Grupo E continuará como un grupo de cinco equipos".



Campeonato de Europa Sub 21 2021-23

"Rusia no jugó sus dos partidos previstos en marzo en el Grupo C (integrado por España, Eslovaquia, Malta, Lituania e Irlanda del Norte) debido a su sanción. Rusia no participará en ninguno de los siguientes partidos de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos y sin efecto. En consecuencia, el Grupo C continuará como un grupo de cinco equipos".

Competiciones de clubes de la UEFA 2022/23

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Women's Champions League y UEFA Youth League



"Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han reequilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes.

Además, a Rusia se le asignará una cantidad de puntos de coeficiente equivalente al número más bajo que haya obtenido en cualquiera de las últimas cinco temporadas, es decir, 4,333 puntos para el coeficiente de club de la asociación masculina y 1,750 para el coeficiente de club de la asociación femenina a efectos del cálculo de puntos. para la temporada 2022/23".



Eurocopa Femenina de Fútbol Sala de la UEFA 2022 (fase final)

"Rusia no participará en la fase final (integrada por Portugal, España y Ucrania) prevista entre el 1 y el 3 de julio en Portugal y será sustituida por Hungría, que finalizó segunda en el Grupo 1 de la Ronda Principal, ganada por Rusia".

Campeonato de Europa de Fútbol Sala Femenino de la UEFA 2022/23

"Rusia había sido sorteada directamente en el Grupo 4 de la Ronda Principal. Dado que los tres ganadores de grupo y el mejor subcampeón se clasificarán en la Ronda preliminar, Rusia será reemplazada en la Ronda principal por el segundo mejor clasificado de la Ronda preliminar".

Liga de Campeones de Fútbol Sala de la UEFA 2022/23

"Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en la Liga de Campeones de Fútbol Sala de la UEFA 2022/23".

Clasificatorias europeas a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024

"Rusia será reemplazada en el sorteo de la fase de grupos de la Ronda Principal por Noruega, que fue el mejor tercer clasificado de la Ronda Preliminar".

Competiciones juveniles 2022/23

"Rusia no participará en los campeonatos masculinos sub-17 y masculinos sub-19 de 2022/23 y los equipos sorteados en su grupo competirán entre sí en un minitorneo con tres equipos"."Rusia no participará en los campeonatos femeninos sub-17 y femeninos sub-19, y se llevará a cabo un minitorneo adicional de tres equipos en cada competencia".

Copa de las Regiones de la UEFA 2022/23

"Rusia será reemplazada por el subcampeón de la Ronda Preliminar en el Grupo 1 de la Ronda Intermedia".



Procedimiento de candidatura EURO 2028/32

El Comité Ejecutivo de la Uefa declaró no elegible la candidatura presentada por la Unión de Fútbol de Rusia (FUR) para albergar la Uefa EURO 2028 o la Uefa EURO 2032, de conformidad con el Artículo 16.02 del Reglamento de candidaturas Finales y Fases Finales de la Uefa que establece que “ cada postor se asegurará de no actuar de manera que pueda poner en peligro a la Uefa , la final de la Uefa o la fase final de la Uefa, cualquier otro postor (o cualquier empleado, funcionario o representante de cualquiera de los anteriores), el procedimiento de candidatura o el fútbol europeo. mala fama."



Además, “se garantizará la clasificación automática del (de los) equipo(s) anfitrión(es) (…) para un solo anfitrión (…)”. Por lo tanto, dada la incertidumbre sobre cuándo se levantará la suspensión, la aceptación de una oferta de la FUR también iría en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la Uefa del 28 de febrero de 2022, que suspende a todos los equipos y clubes representativos de Rusia de participar en competiciones de la Uefa. partidos hasta nuevo aviso, si una federación, cuyos equipos están actualmente suspendidos de participar en cualquier competencia de la Uefa, pudiera presentar una oferta para que un torneo se lleve a cabo en su territorio.

¿Vienen más sanciones?

"El Comité Ejecutivo de la Uefa permanecerá en espera para convocar más reuniones para reevaluar la situación legal y fáctica a medida que evoluciona y adoptar más decisiones según sea necesario".

