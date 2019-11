'Puedo poner a Duván de defensa': Queiroz dice qué quiere de Colombia

Nuevas convocatorias. Hacen parte de una programación, porque en una convocatoria no podemos llamar todos los jugadores nuevos. Después de Copa América teníamos tres fechas Fifa e hicimos la programación. En septiembre le dimos prioridad a unos, en octubre, a otros y en noviembre, a Steven Álzate y a Steven Mendoza. Hay poco tiempo y se pide mucho. La valoración que se hizo de Colombia fue un poco problemática por muchas lesiones, cuando llegué Falcao y James estaban tocados y muchos jugadores lesionados antes de Copa América.

Posición de James. Yo no soy matemático, soy entrenador. Quiero construir un equipo y la próxima vez voy a poner a Duván Zapata de defensor, porque ese es el mensaje que quiero enviar a todos. Hoy, James está de delantero y luego puede ser lateral. Siendo serio, conmigo todos tienen que defender y atacar. Cuando James llegó a la Copa América estaba lesionado y desarrollamos un trabajo sistemático y progresivo. Llegó a Copa América como delantero, pero cuando tenga estos entrenamientos tengo otros planes y debo hacer otros experimentos. Voy a intentar otras soluciones, porque lo más importante es que tengo que prepararme para la Copa América y eliminatorias, hay que buscar diferentes soluciones. Jugamos contra Brasil con un pívot central y cinco delanteros, todos trabajando. A mí no me gusta individualizar los jugadores, todos son importantes, James es importante por ser James. Pero ningún delantero es un gran delantero si los defensores no ayudan a ganar. Todos deben trabajar.

Borré y Quintero. No considere llamarlos, como es normal. Los jugadores de Flamengo y de River Plate no estaban en mis planes. No han sido considerados para la decisión final. Es algo normal en Europa, a nadie se le ocurre llamar a los jugadores que están en la Champions League. Además, hay una indicación a los equipos nacionales que los jugadores que están en Champions League están protegidos. Se me hace raro que en Conmebol no exista esto.



Minutos a los arqueros suplentes. Intentaremos darles minutos a ellos, pero siempre hablo muy claro sobre las situaciones y es algo que he hablado muchas veces, porque la situación del equipo nacional no es la mejor y hay que trabajar mucho. Estoy preocupado, porque David Ospina no está jugando. Hay un punto de decisiones y no es solamente Ospina, hay otros jugadores.



Parámetros para los nuevos convocados. Todo empieza con la observación continua, sistemática y acumulativa. Son dos posiciones que están abiertas. Necesitamos mirar más carrileros y me encanta que ahora en el equipo nacional hay más zurdo, eso permite un equilibrio mejor. Tenemos un par de zurdos muy buenos para jugar en el carril izquierdo. Steven Alzate es un jugador del que tengo mucha ilusión. Tiene unas características que se adaptan a las necesidades del equipo.



Trabajo de mirar. En menos de nueve meses con el trabajo de equipo nacional es muy difícil hacer muchas cosas, porque solo hemos tenido 12 partidos y los entrenamientos son muy pocos. Pero en ese tiempo hemos traído jugadores nuevos. Integrarlos no es fácil, porque la camiseta pesa, especialmente en Colombia que tiene mucho amor por ella. Podemos decir que hay un grupo de nuevos jugadores en el equipo nacional. Tenemos nuevos atacantes como Duván Zapata y Alfredo Morelos, un volante como Yairo Moreno y defensores con mucha consistencia.



Falta de continuidad. Todo está dicho, intentamos hacer lo mejor con las oportunidades que tenemos, diciendo y hablando de los jugadores cuando están en la lista, pero ahora, después de enero, tengo la ilusión que todos o la mayoría de los jugadores estén jugando en sus clubes. No siempre es posible, porque hay grupos muy grandes que tienen una política de rotaciones y reposo como Real Madrid, Juventus o Atlético de Madrid, pero al menos jugar de una forma consistente y por eso el entrenador nacional estará dando su apoyo, pero no puedo controlar las decisiones de los entrenadores de los clubes. Estoy seguro de lo que deseo y si Dios quiere cuando lleguemos a marzo, la mayoría de los jugadores llegarán con muchos minutos en las piernas. Después de noviembre hay un tiempo para revisar, en enero, febrero y marzo es tiempo de hablar dentro del campo. Necesitamos de los futbolistas jugando. Nosotros no podemos controlar las decisiones de algunos, es importante trabajar con los jugadores, porque es importante que los mejores jugadores de Colombia lleguen con minutos en las piernas, porque las posibilidades de jugar bien y ganar son mayores. Ahora, termina un ciclo de trabajo y observación, después hay que hablar dentro del campo.





