Kobe Bryant, Maradona, Rossi: los fallecidos del deporte en el 2020

El 2020 será reconocido mundialmente como el año de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, también será recordado como el año en el que grandes referentes del deporte mundial apagaron su luz y fallecieron. Kobe Bryant, Diego Maradona o Paolo Rossi, algunos de ellos.



Kobe Bryant

Homenaje a Kobe Bryant en el Juego de las Estrellas. Foto: AFP

Kobe Bryant, de 41 años, su hija, Gianna, y un grupo de pasajeros murieron el 26 de enero cuando el helicoptero Sikorsky S-76B, que volaba a través de densas nubes, se estrelló contra una ladera cubierta de arbustos en Calabasas, California.



Los miembros del grupo se dirigían a un partido de baloncesto en la Mamba Academy de Bryant en Thousand Oaks.

Diego Maradona

Diego Maradona murió el miércoles 25 de noviembre de 2020, un día que será recordado por siempre. Según se confirmó, se descompensó y sufrió un paro cardio respiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.



Diego Maradona falleció hace una semana. Foto: AFP

Su corazón ya no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que se acercaron hasta el lugar en nueve ambulancias. Los datos no alcanzan a darle dimensión al asunto: se trata de la muerte de un símbolo que traspasó con una pelota de fútbol las barreras de la Argentina para convertirse en una leyenda mundial.

Alejandro Sabella

El entrenador Alejandro Sabella, subcampeón mundial en Brasil-2014, falleció el 8 de diciembre a los 66 años víctima de un cáncer tras complicarse su estado por un virus intrahospitalario mientras estaba internado en una clínica de Buenos Aires, informaron varios medios de prensa.

Alejandro Sabella, exDT de Argentina. Foto: EFE

"Hasta siempre, Profesor! Usted es la estrella que elegimos y que llevaremos con orgullo en nuestro pecho. Gracias por tantas enseñanzas y por su legado Descanse en paz, la Familia Pincha (Estudiantes) lo recordará eternamente", señaló un tuit del club Estudiantes de La Plata, en el que Sabella fue jugador y entrenador.

Gabriel Ochoa Uribe

El médico Gabriel Ochoa Uribe, legendario entrenador del fútbol colombiano, falleció el 8 de agosto a los 90 años de edad, dejando un enorme vacío en el balompié nacional.



Gabriel Ochoa Uribe, legendario entrenador del fútbol colombiano. Foto: EL TIEMPO

El médico Ochoa había tenido recientes quebrantos de salud. En junio tuvo que ser internado de urgencia en una clínica de Cali.

Lorenzo Sanz

Lorenzo Sanz, quien fue presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000 y estaba en cuidados intensivos de un hospital de Madrid desde el lunes pasado, falleció el 21 de enero a los 76 años, informó su hijo Lorenzo.

Efraín ‘Caimán’ Sánchez

Efraín ‘Caimán’ Sánchez, el legendario arquero de la Selección Colombia, falleció el 16 de enero y será recordado como el golero del equipo que disputó el Mundial de Chile 1962 y como el técnico que sacó subcampeona de la Copa América al combinado en 1975.



Sánchez nació el 26 de febrero de 1926 en Barranquilla, y en Colombia dirigió a Independiente Medellín (1960, 1962-1963 y 1977-1978), Millonarios (1964), Junior (1966, 1971 y 1986-1987), Quindío (1966) y Once Caldas (1981).

Paolo Rossi

Paolo Rossi, el héroe de la selección de Italia que ganó el Mundial de España de 1982 en la final ante Alemania, ha muerto a los 64 años de una enfermedad incurable, según anuncia la Gazzeta dello Sport.



Rossi, nacido el 23 de septiembre de 1956 en Santa Lucía, se convirtió en el gran héroe de la selección italiana que ganó el Mundial de España de 1982 tras conseguir el gol de la victoria de la final ante la selección de Alemania que comandaba Rumennnigge.



