Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam, en partido de fútbol oficial

El vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswijk, de 60 años y dueño del club Inter Moengotapoe, alineó este martes como capitán de su equipo en un duelo oficial de Concacaf frente al Olimpia de Honduras, que los goleó 6-0.

Brunswijk, un exguerrillero y agricultor, fue titular en el ataque, junto con Damian

Brunswijk, el 10 del equipo y su hijo, según detalla la prensa hondureña.



Pero no fue la noche de la dupla familiar en el estadio Frank Essed de Paramaribo. Los dirigidos por el argentino Pedro Troglio pasaron por encima de la investidura gubernamental y golearon con seis anotaciones a los surinameses, en el encuentro de ida por los octavos de final de la Liga Concacaf 2021-2022.



"Ronnie Brunswijk (vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe) se convierte hoy (martes) en el jugador más veterano (tiene 60 años y 198 días) en disputar un partido internacional oficial de clubes", dijo en su cuenta de Twitter el comentarista deportivo conocido como "MisterChip".



El veterano atacante y vicepresidente nació el 7 de marzo de 1961, seis meses antes de la creación de la Concacaf. En su camiseta lleva precisamente el número 61, año de su nacimiento. Ya ha disputado otros partidos locales defendiendo los colores de su equipo.



Brunswijk preside el Partido de Liberación General y Desarrollo (ABOP). Exlíder rebelde, libró una guerra civil a fines de la década de 1980 contra el dictador y luego presidente Desi Bouterse.



Fue elegido legislador por primera vez en 2005. En 1999 un tribunal holandés condenó a Brunswijk a 8 años por narcotráfico, en tanto que en Francia recibió una condena de 10 años en el 2000, por el mismo delito. Pero Surinam no extradita a sus ciudadanos.



El 13 de julio de 2020, Chan Santokhi y su compañero de fórmula Ronnie

Brunswijk fueron elegidos por aclamación en la Asamblea Nacional de 51 miembros para gobernar este pequeño país sudamericano, exportador de petróleo y oro durante los próximos cinco años. Asumieron el mando el 16 de julio de 2020.



Debido a su situación legal internacional, es posible que Brunswijk no participe del duelo de vuelta contra el Olimpia el 28 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



AFP