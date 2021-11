Ronaldinho, en el ojo del huracán: podría ir a prisión

Ronaldinho sigue metido en problemas. Esta vez e exfutbolista brasileño podría volver a la cárcel, pero en esa ocasión el lío es que no ha respondido con los dineros de alimentos.

Se conoció que el exseleccionado de Brasil tiene plazo hasta el primero de diciembre para llegar a un acuerdo y ponerse al día con la deuda con Priscilla Coelho, si no lo hace puede ir a prisión.



Ronaldinho mantuvo una relación con ella y a la misma ve con Beatriz Souza, ambas acordaron compartir el amor del exjugador.

Debe pagar sí o sí



La demanda está desde el 2019 en un juzgado de Río de Janeiro. Coelho vivió en unión libre con Ronaldinho por seis años y en el 2020 se determinó el pago de una pensión mensual de 18.000 dólares.



Bruno Medrado es el abogado demandante y aseguró que la orden de pago no puede ser apelada, pues ya todo el trámite estaba apelada y el exjugador ya estaba abonando.



“Si él quiere revertir esta decisión, tiene que recurrir al proceso principal, en el que se dictaminó esta pensión alimenticia provisional. Ahora tiene que pagar sí o sí", expresó el abogado.



El tema es que Ronaldinho no aparece. No se presentó para saber el proceso cuando fue citado el pasado 11 de noviembre no se sabe de su paradero.



