De Balón de Oro a carpintero: el pasatiempos de Ronaldinho

Desde que fue detenido en Paraguay en la noche del 4 de marzo por ingresar en ese país con un documento adulterado, Ronaldinho, el excrack brasileño, no deja de ser noticia.



A pocas horas de cumplir 40 años (lo hará este sábado), su prisión preventiva en la cárcel Agrupación Especializada de Asunción sigue sumando capítulos. Se conoció que, además de probar el chipá, jugar al fútbol con los presos y comer asado, el ex hombre de Gremio y Barcelona, entre otros clubes, empezó a asistir a un módulo de carpintería para trabajar la madera. "Le sirve para mantener la mente despejada", publicó ESPN.com.

Cuentan que al ex compañero de Lionel Messi en Barcelona se lo ve "tranquilo" en la cárcel, junto con su hermano Roberto de Assis Moreira, aunque le falta uno de los grandes pilares de su vida, la música.



"No puede tocar ningún instrumento, pero seguro que por su cabeza no dejan de brotar melodías para próximas composiciones. Juega el fútbol a diario y enseña a sus compañeros de patio algunos trucos con el balón. Desde un primer momento quiso integrarse con los internos y rápido lo consiguió, ya que es un ídolo para muchos de los internos que le han pedido autógrafos en gorras, camisetas y zapatillas", apuntó ESPN.



El caso de Ronaldinho se transformó en una suerte de novela judicial en Paraguay que parece estar lejos de terminar y ya tiene 16 personas procesadas, entre ellas la empresaria Dalia López, el nombre que parece clave, y otros gestores y funcionarios públicos.



