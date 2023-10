Romario, con dura frase, calienta la final de la Libertadores Fluminense vs. Boca 

El exfutbolista Romario, campeón y goleador del Mundial de EE.UU. 1994 con la selección brasileña, defendió la continuidad de Fernando Diniz como técnico de la Canarinha y dijo que el país no tiene que seguir esperando una respuesta del italiano Carlo Ancelotti sobre si acepta el cargo y, además, desafió a los argentinos en la final de la Copa Libertadores Fluminense vs. Boca Juniors.

"Que se joda Ancelotti. Quiero a Diniz hasta el final", afirmó el exfutbolista y actual senador brasileño en una entrevista al blog "Panorama Esportivo" que aún no fue publicada pero de la que el diario O Globo anticipó este martes algunos apartes.

El ídolo de clubes como el Barcelona español calificó a Diniz como el mejor entrenador de Brasil en la actualidad y dijo que tienen que darle tiempo para que muestre resultados.

Romario

Diniz, que se desempeña simultáneamente como técnico del club Fluminense, fue nombrado en julio como seleccionador interino de Brasil por lo menos hasta mediados de 2024, para cuando la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) espera que Ancelotti, que no ha confirmado, asuma el comando de la Canarinha.



"Quiero felicitar a Ednaldo (Rodrigues), el presidente de la CBF, porque escogió muy bien a Diniz. Es el mejor entrenador que tenemos en Brasil", afirmó. Romario salió en defensa del interino en momentos en que Diniz comienza a recibir críticas por los resultados regulares de Brasil.



"Él aún no tuvo tiempo de hacer en la selección lo que hace en el club, que es su fuerte, que es entrenar y juntar a los jugadores. Él hace lo que puede. Empató y perdió en sus últimos partidos, pero nadie gana siempre", afirmó el "baixinho".

Selección de Brasil. A la izquierda, el DT Fernando Diniz.



En la misma entrevista, Romario manifestó su deseo de que el Fluminense, uno de los clubes en los que jugó como profesional, se imponga al Boca Juniors argentino en la final de la Libertadores, que se disputará el sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Tras referirse al Boca y a los argentinos con palabras soeces, Romario se dijo Fluminense desde que nació: "Es el mejor equipo y es el que merece (el título) realmente", dijo. Sobre la decisión de conocidos futbolistas de aceptar millonarias propuestas para jugar en el fútbol saudí y qatarí, dijo que también la habría aceptado.



"Si fuese yo, ya me habría ido. Tienen que ir. El jugador de fútbol tiene de 10 a 15 años en el auge y tiene que aprovechar al máximo la parte financiera, principalmente los que no tienen ningún sueño de ser elegidos el mejor del mundo y esas cosas", dijo.



Y agregó: "El que se la debe llevar es Fluminense. Que se jodan los argentinos, esos hijos de p...Ya está. Boca se la va a llevar por el c...", sentenció en diálogo con O'Globo.



Siguiendo la misma línea, remarcó: "Soy de Fluminense desde que nací. Tengo mucho cariño por el club. Es la afición más encantadora que he tenido la oportunidad de conocer. Es el mejor equipo y realmente se lo merece".

