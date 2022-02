La invasión de Rusia en Ucrania tiene en vilo al mundo. Las operaciones militares dirigidas por el presidente Vladimir Putin siguen generando impacto en todas las esferas de la población mundial. El deporte, reflejo de la sociedad, ha debido tomar varias medidas en respuesta a la crisis bélica.



Mientras avanzan nuevos ataques, los futbolistas ucranianos siguen pronunciándose al respecto. Roman Zozulya, un jugador con pasado polémico, fue de los últimos en manifestarse. Su mensaje fue directo: "Putin es la reencarnación de Hitler".

Zolzuya, a la izquierda de la segunda foto. Foto: EFE, @romanzulzuya12

“De ninguna manera éramos pueblos hermanos (Rusia y Ucrania) porque los hermanos no están obligados a echarse una soga al cuello. Siempre hemos sido un hueso en la garaganta de los gobernantes y los 'grandes y poderosos'. En diferentes períodos históricos, se buscó someter, dejar morir de hambre, perseguir, y matar por el derecho de hablar en nuestra lengua, expresar una opinión y buscar la independencia. Cuanto más apretaron, más fuertes salimos. Nunca sufrimos el síndrome de Estocolmo, sólo una falta de percepción de su violencia y control”, escribió Zulzuya en su cuenta de Facebook sobre el pasado histórico entre los países en conflicto.



“Nuestros jueces tienen miedo de levantar la cabeza y protestar ante el 'rey enfermo mental'. El pueblo vive con miedo y opresión. No somos queridos por ellos. Somos una nación pacífica, no tengo planes de atacar a nadie. Tenemos nuestra gente y nuestras tierras, pero no se las daremos a ningún loco... Putin es la reencarnación de Hitler... qué hace falta para que el mundo se una y aplique sanciones económicas contra el maldito régimen... Nuestra victoria ya está cerca, como el fin encantador de la maldad del Kremlin", añadió.



"¡Creo en Ucrania, creo que ganaremos, creo en el ejército ucraniano!”, cerró su mensaje.

¿Quién es Roman Zolzuya?

Durante su carrera, Zolzuya siempre ha sido retratado en la mayoría de la prensa europea como un hombre vinculado con movimientos fascistas por sus fotos y mensajes en redes sociales.



De todas las imágenes 'alarmantes', han llamado la atención aquellas en las que portaba un fusil o aparecía con el rostro de un cuestionado líder nacionalista de Ucrania. La explicación siempre fue que apoyaba fielmente al ejército de su país en todos los conflictos que hubiese. Su fichaje con el Rayo Vallecano, hace un par de años, se cayó por este motivo.



Lo más llamativo del caso es que, con el tiempo, periodistas del prestigioso diario 'El País', de España, apuntaron a que toda la desinformación que circuló en torno a Zolzuya fue promovida por propagandistas rusos. Su propósito, aparentemente, era desestabilizar la imagen de Ucrania en el marco del conflicto que mantienen en la región del Donbás.



Actualmente sigue jugando en el fútbol español y, cuando enfrentó al Rayo con el Albacete, el árbitro del encuentro detuvo el partido en dos ocasiones por los reiterados gritos de ‘nazi’ que vociferaban en su contra. Luego, el juez decretó un suceso sin precedentes: suspendió el partido por las arengas en contra del ucraniano, algo que nunca había ocurrido con preocupantes insultos racistas y homofóbicos. Años después, la polémica de Zozulya continúa.

