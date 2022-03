"Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Chelsea ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios", expresó Roman Abramovich, dueño del Chelsea, equipo inglés, desde 2003, en un comunicado que compartió el equipo en sus redes sociales.

"La venta del club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Chelsea. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo", añadió.



"Esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del Club de esta manera. Sin embargo, creo que esto es lo mejor para el Chelsea. Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón", cerró Abramovich en su misiva.



El anuncio del magnate se dio después de que medios británicos replicaran que el Gobierno de Boris Johnson estaría contemplando congelar los activos de todos los oligarcas rusos radicados en Reino Unido.



Hasta el momento, el Estado ha sancionado a mas de 100 personas y entidades rusas como respuesta a la invasión de Ucrania. Abramovich no está entre ellos.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

Abramovich y Putin

La fortuna de Roman Abramovich, dueño del Chelsea, se forjó en la desmembración de la Unión Soviética. La 'perestroika' permitió que se hiciera con activos y empresas que habían pertenecido al gobierno soviético por precios irrisorios respecto al valor de mercado.



En este ascenso, tuvo mucho que ver su buena relación con Boris Berezovsky, que se hizo millonario con la venta de coches en Rusia y era buen amigo del entonces presidente Boris Yeltsin. Ese fue el 'pelotazo' de Abramovich, que junto a Berezovsky adquirió en 1995 la petrolera Sibneft por apenas 100 millones de libras, mediante un controvertido sistema de 'préstamos por acciones'.



Para facilitar el acuerdo, Abramovich admitió años después en una corte de Londres haber sobornado a oficiales rusos para que dieran el visto bueno. Esto explicó por qué tan solo se pagó 100 millones de libras por la empresa. Para comienzos del 2000, Sibneft facturó más de 2.000 millones de libras.



Fue en enero de 2003 cuando Abramovich dio el paso de meterse en el fútbol europeo y comprar el Chelsea, por una cantidad cercana a los 90 millones de euros. Su objetivo era conseguir que el equipo de Londres pasara de ser un simple candidato más a dominar el fútbol europeo. Y lo consiguió. Desde su ascenso al poder, el Chelsea ha ganado 18 títulos, incluidas dos Copas de Europa. Solo necesitó dos campañas para conquistar la "Premier League" por primera vez en 50 años y el panorama del fútbol mundial ya no puede entenderse sin el club de Stamford Bridge.



La situación de Abramovich como dueño, sin embargo, es tumultuosa desde 2018, cuando no pudo renovar su visado de inversor por las malas relaciones entre Rusia y Reino Unido. Se hizo con un pasaporte israelí y desde entonces apenas ha visitado Londres una vez, en noviembre de 2021. La semana pasada, el oligarca ruso anunció que dejaba la administración del club en manos de su fundación, echándose a un lado hasta que termine la guerra entre Ucrania y Rusia. Con la venta de su accionariado en Sibneft en 2005 a Gazprom, Abramovich se embolsó unos 11.000 millones de euros, que luego reinvirtió un año más tarde en la compra de la siderúrgica Evraz. Este es ahora mismo su mayor activo financiero.



En el ámbito político, Abramovich ha mantenido siempre un estrecho vínculo con Vladimir Putin, tal y como confirmó una corte de Inglaterra en septiembre de 2012, que declaró que "tiene un acceso privilegiado al presidente", pero que no había evidencias de que pudiera "manipularle". En los últimos tiempos y debido a las malas relaciones entre Reino Unido y Rusia, Abramovich se ha distanciado de Putin.

