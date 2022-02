Ucrania le pidió al empresario Roman Abramovich, dueño del Chelsea, que ejerza de mediador en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.



Según confirmó un portavoz de Abramovich, el Gobierno ucraniano ha contactado al multimillonario ruso para que "ayude a que se pueda conseguir la paz".

El papel de Abramovich

Facebook Twitter Linkedin

Abramovich, dueño del Chelsea. Foto: EFE, @ChelseaFC

Además, el director de cine ucraniano Alexander Rodnyansky informó de que Abramovich ha sido el único que ha respondido a las peticiones de Ucrania:



"Puedo confirmar que el bando ucraniano ha intentando encontrar a alguien en Rusia dispuesto a ayudarles a negociar la paz. Tienen una relación con él a través de la comunidad judía y le han pedido ayuda. Pese a que la influencia de Abramovich es limitada, es el único que ha respondido a sus peticiones de ayuda", dijo.



Abramovich anunció este fin de semana que dejaba la administración del Chelsea en manos de la fundación del club, debido al momento que vive Reino Unido con Rusia.



Según medios israelíes, país de donde posee pasaporte Abramovich, el multimillonario ruso está presente en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia, pero esto no ha podido ser confirmado.

Abramovich y Putin

La fortuna de Roman Abramovich, dueño del Chelsea, se forjó en la desmembración de la Unión Soviética. La 'perestroika' permitió que se hiciera con activos y empresas que habían pertenecido al gobierno soviético por precios irrisorios respecto al valor de mercado.



En este ascenso, tuvo mucho que ver su buena relación con Boris Berezovsky, que se hizo millonario con la venta de coches en Rusia y era buen amigo del entonces presidente Boris Yeltsin. Ese fue el 'pelotazo' de Abramovich, que junto a Berezovsky adquirió en 1995 la petrolera Sibneft por apenas 100 millones de libras, mediante un controvertido sistema de 'préstamos por acciones'.



Para facilitar el acuerdo, Abramovich admitió años después en una corte de Londres haber sobornado a oficiales rusos para que dieran el visto bueno. Esto explicó por qué tan solo se pagó 100 millones de libras por la empresa. Para comienzos del 2000, Sibneft facturó más de 2.000 millones de libras.



Fue en enero de 2003 cuando Abramovich dio el paso de meterse en el fútbol europeo y comprar el Chelsea, por una cantidad cercana a los 90 millones de euros. Su objetivo era conseguir que el equipo de Londres pasara de ser un simple candidato más, a dominar el fútbol europeo. Y lo consiguió. Desde su ascenso al poder, el Chelsea ha ganado 18 títulos, incluidas dos Copas de Europa. Solo necesitó dos campañas para conquistar la "Premier League" por primera vez en 50 años y el panorama del fútbol mundial ya no puede entenderse sin el club de Stamford Bridge.



La situación de Abramovich como dueño, sin embargo, es tumultuosa desde 2018, cuando no pudo renovar su visado de inversor por las malas relaciones entre Rusia y Reino Unido. Se hizo con un pasaporte israelí y desde entonces apenas ha visitado Londres una vez, en noviembre de 2021. La semana pasada, el oligarca ruso anunció que dejaba la administración del club en manos de su fundación, echándose a un lado hasta que termine la guerra entre Ucrania y Rusia. Con la venta de su accionariado en Sibneft en 2005 a Gazprom, Abramovich se embolsó unos 11.000 millones de euros, que luego reinvirtió un año más tarde en la compra de la siderúrgica Evraz.Este es ahora mismo su mayor activo financiero.



En el ámbito político, Abramovich ha mantenido siempre un estrecho vínculo con Vladimir Putin, tal y como confirmó una corte de Inglaterra en septiembre de 2012, que declaró que "tiene un acceso privilegiado al presidente", pero que no había evidencias de que pudiera "manipularle". En los últimos tiempos y debido a las malas relaciones entre Reino Unido y Rusia, Abramovich se ha distanciado de Putin.



DEPORTES

*Con EFE