Roma pierde en el escritorio el partido que empató con Hellas Verona

La justicia deportiva italiana decidió este martes castigar con una derrota por 3-0 al AS Roma, que hizo entrar el sábado en el terreno del Hellas Verona a un jugador que no estaba inscrito en la primera jornada de Serie A.

"El juez deportivo, considerando que la Roma hizo jugar a un futbolista no inscrito en la lista de 25 decidió sancionar a la Roma con una derrota por 3 a 0", indica un comunicado de la Serie A (primera división italiana), cuando el partido había terminado en empate 0-0.



Todos los jugadores de más de 22 años deben ser inscritos en una lista de 25 jugadores transmitida a principios de temporada a las instancias dirigentes para poder jugar en Serie A.



De este modo, el AS Roma no incluyó en esta lista su centrocampista guineano Amadou Diawara, que disputó el partido del sábado en Verona. Diawara celebró su 23º aniversario el 17 de julio.



AFP