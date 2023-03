La primera victoria en Serie A de la temporada del Cremonese llegó ante un equipo que lucha por meterse en Liga de Campeones la próxima temporada, un Roma que no estuvo a la altura del partido (2-1), que acusó jugar entre semana y que vuelve a perder ante un Cremonese que ya le apeó de la Copa Italia en cuartos de final.

No aprendió de sus errores en el campeonato copero italiano y el Roma volvió a ceder ante el Cremonese, en lo que es sin duda una tarde para el recuerdo en la ciudad de Cremona (norte), que volvió a ganar en Serie A después de 26 años alejado de la máxima categoría. Y lo hizo en casa, ante su público, en lo que puede ser el primer paso a una salvación que se antoja más que complicada pero que no es, por el momento, imposible.



Se dejó el Roma en el Olímpico la euforia, la intensidad y la agresividad que mostraron en la eliminatoria ante el Salzburgo en Liga Europa. Desde el principio se vio una versión bastante floja de un conjunto 'giallorosso' que formó con jugadores no muy habituales como Kumbulla o Wijnaldum en su once inicial.



No tardó Cremonese en aprovecharse de la pobre versión del Roma y en el minuto 12 ya mandaba en el marcador con un golazo de Tsdjout, una volea con su pierna izquierda desde la frontal del área que se coló por la escuadra de la puerta defendida por un Rui Patricio que nada pudo hacer ante el disparo del italiano.



La sorpresa pilló desprevenido a un Roma que intentó recomponerse sin éxito. No fue el partido de Dybala o Pellegrini, algo que acusó sobremanera un equipo al que le cuesta tanto generar y cuyo peligro suele nacer de las botas de ambos.



Pero justo a tiempo de poder rubricar una remontada, a falta de veinte para el final, apareció Spinazzola con un desmarque que Mancini vio a la perfección. Se quedó solo el carrilero italiano y puso el empate a uno, un gol que despertó a los suyos, que les conectó y que fue el impulso hacia el ataque que provocó el nerviosismo de un Cremonese que volvió a pensar en que perdía una nueva oportunidad de estrenarse.

José Mourinho terminó expulsado



Los cambios de José Mourinho, que vio la segunda parte desde la grada al ser expulsado, surtieron efecto. Solbakken, Matic, Abraham y El Shaarawy generaron más peligro en diez minutos que el resto en setenta, y de no ser por una mano salvadora de Carnesecchi, el propio El Shaarawy hubiera completado la remontada.

José Mourinho fue expulsado. Foto: Simone Venezia. Efe



Pero justo cuando más cerca estaba el gol del Roma, llegó una jugada aislada de los locales que acabó con un penalti transformado por Ciofani que pasará a la historia como el que dio la primera victoria del año y en casi 27 años al Cremonese.



Mourinho se marchó al vestuario antes de que acabara el partido, mientras que el Cremonese celebró una victoria histórica que probablemente merecieron antes de esta jornada 24, pero que les da fuerza para perseguir la salvación y para intentar colarse en una final de Coppa Italia que sería, de igual manera, una gesta histórica. -



