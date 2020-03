Llegó el perdón para Roger Martínez: ¿ilusión en Selección Colombia?

Aquejado por un sinnúmero de bajas por lesiones y suspensiones, el América tuvo que echar mano del relegado Roger Martínez para enfrentar de visita a los Pumas en la novena jornada del torneo Clausura-2020 del fútbol mexicano.

El partido se jugará este viernes en el estadio Olímpico Universitario con los dos equipos peleando en la parte alta de la clasificación y con la posibilidad de recuperar el liderato que ahora ocupa el Cruz Azul con 16 puntos y una diferencia de siete goles a favor.

Llegó el perdón

En lo que va del Clausura-2020, Roger Martínez no ha jugado un solo minuto. El delantero colombiano está afrontando un castigo que le aplicó Emilio Azcárraga, el dueño del América.



Azcárraga se molestó con Martínez por la displicencia con que jugó la final del Apertura-2019, perdida contra el Monterrey, y por sus frecuentes demostraciones de inconformidad por no haber salido del club en el pasado mercado invernal de fichajes.



En paralelo, el América ha tenido constantes bajas por serias lesiones: el chileno Nicolás Castillo, el ecuatoriano Renato Ibarra, el colombiano Nicolás Benedetti y el uruguayo Sebastián Cáceres; además no podrá contar con dos jugadores que fueron expulsados la jornada anterior contra Necaxa: el paraguayo Bruno Valdez y el argentino Santiago Cáseres.



Ante tal contingencia, el entrenador americanista Miguel Herrera no ha tenido más remedio que recuperar a Martínez para el partido contra Pumas.



"Veremos si Roger está en ritmo para ver si puede iniciar y, si está, pues iniciará y, si no, estará en la banca como una de las opciones", apuntó Herrera que tiene a las 'Águilas' en segundo lugar con 16 puntos y una diferencia de un gol a favor.



