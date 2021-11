El insólito penalti que falló Roger Martínez con América de México

El América del entrenador argentino Santiago Solari jugó más de 20 minutos con un hombre de más, pero le faltó contundencia en el ataque y empató este sábado sin goles con el Monterrey en el torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano.

El primer tiempo fue de bajas emociones, con un disparo a puerta por cada lado y poca exigencias para los guardametas, Guillermo Ochoa, del América, y el argentino Esteban Andrada, del Monterrey, que aparece en el noveno lugar.



(Además: Video: el golazo de Falcao contra el Real Madrid)

El error de Roger Martínez al fallar el penalti

América tuvo las mejores oportunidades en la segunda mitad, pero careció de puntería; en el minuto 72 el colombiano Roger Martínez falló un penalti al resbalar en el área y marcó el rumbo del encuentro.



El remate del colombiano entró a la portería. Sin embargo, en el resbalón, golpeó la pelota con los dos pies, por lo cual la jugada quedó anulada. El árbitro Diego Montaño echó para atrás la decisión tras revisar la jugada en el VAR.



(Además: Falcao: en duda su llegada a la Selección Colombia)

El penalti errado por Roger Martínez El penalti errado por Roger Martínez Roger Martínez se resbaló y tocó el balón con los dos pies. Foto: YouTube: TUDN México

El técnico del Monterrey no sabía qué dice el reglamento

“Le comenté (al árbitro) que en toda mi carrera, que llevo más de mil partidos, nunca había visto esa escena de que se resbale y le pegue en un pie y en el otro. Entonces no sabía qué procedía, es por falta de información de mi parte, le dije que había sido curioso y que si le había tocado alguna vez en su carrera. Hablamos y me dijo que no la ve de inicio porque estaba en posición en la que no ve los dos toques”, confesó el DT del Monterrey, Javier Aguirre.



Martínez, con un remate por fuera, y Henry Martin, en una llegada detenida por Andrada, crearon peligro por América en los finales del duelo, mas le faltó el toque fino.



Con el empate América terminó como líder de la fase regular con 10 victorias, cinco empates, dos derrotas y 35 puntos y entrará como primer favorito a los cuartos de finales, a los que están clasificados, el Atlas, vencedor el jueves por 2-0 del Querétaro, y León, ganador este sábado por 3-0 del Necaxa.



(En otras noticias: Cuadrado le dio la victoria a la Juventus con este golazo)



En el Apertura pasan a cuartos de finales los cuatro mejores más los cuatro ganadores de una repesca entre los ocupantes de los lugares del quinto al duodécimo.



DEPORTES

Con Efe