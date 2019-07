Las revelaciones del polémico árbitro de Brasil vs. Argentina

El protagonista que hacía falta apareció para responder las críticas que lo atacan. Roddy Zambrano, el árbitro del partido entre Brasil y Argentina -semifinal de la Copa América 2019-, reveló las decisiones que tomó junto al VAR en las dos faltas que no sancionó como penaltis a favor de los argentinos.

"No consideraron que fueran jugadas que daba para penal claro así que no me llamaron. Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mí el VAR no me notificó. Dijeron que yo perdí la comunicación con el VAR, y eso es totalmente mentira", declaró Zambrano.

Respecto a la jugada de la falta de Arthur contra Nicolás Otamendi, el juez ecuatoriano declaró que "el VAR revisó la jugada y determinó que era 50/50. Yo al VAR le dije que no la vi, sólo vi al jugador caído. Hoy digo que me podrían haber llamado. En la jugada de Agüero es claro que él pisa a Dani Alves, es temeraria".



