Rodallega critica llamado de Lorenzo en Selección: 'Parece que la Liga no existiera'

La Selección Colombia se está preparando para lo que serán sus dos partidos amistosos de la fecha Fifa contra España y Rumania. El DT Néstor Lorenzo ya tiene a la nómina casi completa con la llegada de James Rodríguez y Juan Camilo Portilla este martes.

Colombia está enfocada en la Copa América 2024, que se llevará a cabo en los Estados Unidos, por esta razón, el estratega argentino quiere afianzar conceptos tácticos y la unió del equipo.

Selección Colombia. Foto:EFE y AFP Compartir

A la convocatoria de Lorenzo le salió un crítico en Colombia, Hugo Rodallega, que vive un gran momento en Independiente Santa Fe, señaló el proceso del técnico argentino por no llamar a algunos jugadores de la Liga colombiana.

En una entrevista con Caracol Radio, el experimentado artillero de 38 años de edad habló sobre el proceso de la Selección Colombia y criticó la convocatoria de Néstor Lorenzo por 'borrar' a futbolistas como Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

“Lo veo mal”, empezó diciendo sobre la convocatoria y dijo: “Dayro Moreno es un tipo con 7 botines de oro en nuestra liga, es histórico. En mi caso, gracias a Dios dónde he ido he marcado goles, ya llevo más de 260. Además, el año pasado no llamaron a Marco Pérez. Tienen que darles la oportunidad”, señaló Rodallega.

Hugo Rodallelga celebra otro gol. Foto:Santa Fe Compartir

Por otro lado, habló del tema de llamar solo a dos jugadores para la Selección Colombia, como Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, y no tener en cuenta a más futbolistas.

“Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, muy preocupante”, afirmó.

Y agregó: “¡Qué está pasando! Hay jugadores que están a nivel de selección, merecen un llamado. Hay jugadores con 22-23 años que merecen que los vayan acercando a la Selección, pero es lamentable que solo llamen al de afuera. Es algo preocupante”.

Hugo Rodallega Foto:Tomada de la transmisión de Win Sports + Compartir

Mientras Hugo Rodallega es la voz de muchos jugadores para que sean llamados a Selección, el delantero seguirá enfocado en Santa Fe, en el que ya lleva 7 goles anotados en 12 partidos jugados.

DEPORTES