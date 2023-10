Alarmas en Uruguay: figura se lesionó y no jugaría contra la Selección Colombia

La Selección Colombia se enfrenta hoy con Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, las alarmas se prendieron en el seleccionado charrúa que se prepara para el duro duelo por eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026.



Lea además: (Este es el precio de las nóminas de Colombia y Uruguay ¡Abismal diferencia!)

El técnico Marcelo Bielsa está ultimando detalles en la capital del Atlántico, pero un problema de última hora podría trastocar los planes del estratega argentino, un titular sería baja frente a Colombia.



Se trata del arquero Sergio Rochet, quien no se ha recuperado de unas molestias físicas que presentó la semana pasada en la Copa Libertadores y que lo están alejando del juego de la tercera fecha de la eliminatoria.



Además: Insólito: Policía hizo bajar pancarta con la que hinchas pedían juego limpio

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Bielsa Foto: Gastón Britos. Efe

Alessandro Barcello, presidente del Internacional de Porto Allegre, había adelantado que el portero no se encontraba bien para la convocatoria de Uruguay. Rochet sufrió una fisura en una costilla en las semifinales de la Copa Libertadores entre su equipo y Fluminense.



Lea aquí: Respeto: así le habló Sergio Ramos a Falcao en pleno calentamiento



Hace unos días, el periodista Sebastian Giovanelli señaló que a Rochet se le hizo una valoración y el resultado fue bueno, por lo que no se le impidió su presencia en la convocatoria. No obstante, su estado no ha mejora y lo más probable es que no esté contra la Selección Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador vs. Uruguay Foto: Rodrigo Buendía. AFP

El periodista mencionado reveló que Rochet no hizo parte del último entrenamiento de los uruguayos y es muy complicado que pueda recuperarse a pocas horas del partido. Ante esta situción, Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla, ocuparía el puesto de titular en el estadio Metropolitano, un recinto que conoce a la perfección.

AHORA| A esta hora Santiago Mele será el arquero de @Uruguay esta tarde. Ayer no entrenó Sergio Rochet, el arquero titular celeste será probado esta mañana de Barranquilla. Muy difícil que llegue. Poné @Sport890 qué está 100% Deporte 🇺🇾 pic.twitter.com/JsAAqtHRcL — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) October 12, 2023

Posible formación de Uruguay

De acuerdo con la información que se filtró en las últimas horas, Marcelo Bielsa podría mover las fichas para el partido de la Selección Colombia, no solo hay cambios en el arco, la defensa y el ataque podría tener algunas modificaciones



Ante la posible baja de Sergio Rochet, Uruguay formaría de la siguiente forma: en el arco estaría Santiago Mele; en defensa Naitán Nandez, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres y Joaquín Piquerez; el medio del campo sería con Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de La Cruz; y el ataque Facundo Pellistri, Darwin Nuñez y Maxi Araujo.Vale señalar que el duelo entre Colombia y Uruguay será hoy a las 3:30 p. m.

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Bielsa Foto: Gastón Britos. Efe

DEPORTES

Con información de Futbolred

Más noticias en EL TIEMPO