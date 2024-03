Robinho, sin salida: debe pagar condena de 9 años por abuso sexual en cárcel de Brasil

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ordenó que el exfutbolista brasileño Robson de Souza 'Robinho' cumpla en una prisión de su natal país la condena de nueve años que se le impuso en Italia por una violación contra una mujer de origen albano.

La corte brasileña homologó la condena impuesta en Italia en 2017 por mayoría, con nueve votos a favor y dos en contra, y por una mayoría aún más ajustada ordenó que el exjugador de la selección de Brasil debe pagar su sentencia en régimen cerrado de forma inmediata.

Robinho

De este modo, Robinho tendrá será encarcelado antes de poder presentar los recursos de apelación a esta misma corte y al Tribunal Supremo. La audiencia en la corte acabó con el suspense de una prórroga, ya que aunque la mayoría de los magistrados se pronunció ampliamente a favor del cumplimiento de la condena en Brasil, se produjo un empate en relación al ingreso inmediato del exjugador de Milan, Manchester City y Real Madrid en prisión o a la posibilidad de que apelara en libertad.

Cade destacar, que en el último instante, el magistrado Ricardo Villas Bôas Cueva cambió su voto y se formó la mayoría para el cumplimiento inmediato de la condena de cárcel.

Caso Robinho

Robinho, de 40 años de edad, fue condenado en 2017 a nueve años de prisión por la Justicia de Italia por su participación en una violación colectiva en una discoteca de Milán llamada Sio Café, en 2013, pero nunca llegó a cumplir la pena debido a que regresó a Brasil, un país que prohíbe la extradición de sus nacionales.

Imagen de archivo del 6 de noviembre de 2011 del exjugador brasileño.

Las autoridades italianas solicitaron en reiteradas ocasiones a la Justicia brasileña que homologase la condena y que, en consecuencia, determinase el encarcelamiento del exfutbolista para que cumpla la pena en su país de origen.

El exdelantero, que surgió como profesional en el Santos de Pelé fue hallado culpable de participar en una violación colectiva a una joven albanesa, mientras era jugador del AC Milan.

De hecho, hace unos días el propio exjugador reveló en una entrevista con TV Record de Brasil que sí tuvo relaciones sexuales con la víctima, pero que se dieron de forma consentida por ambas partes.

El delantero brasileño Robinho, jugador del Atlético Mineiro y ex de grandes europeos como Real Madrid y Milan, fue condenado el jueves en Italia a nueve años de prisión por una violación en grupo. El suceso se remonta a enero de 2013, cuando el delantero vestía los colores del Milan. Un tribunal de la ciudad lombarda lo consideró culpable de violación grupal a una mujer de 22 años, de nacionalidad albanesa. Cinco amigos del futbolista brasileño estaban acusados por los mismos hechos.

Si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería diferente. Sin duda. Con la cantidad de pruebas que tengo, no sería condenado

"Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, aparte de eso, me fui a casa. En ningún momento empujó, dijo 'para'. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa", afirmó.

Además, señaló que se trataba de un tema de racismo: "Solo jugué cuatro años en Italia y estoy cansado de ver historias de racismo. Desafortunadamente, esto continúa hasta el día de hoy. Fue en 2013, estamos en 2024. Los mismos que no hacen nada con este tipo de acto de racismo son los mismos que me condenaron. Ciertamente, si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería diferente. Sin duda. Con la cantidad de pruebas que tengo, no sería condenado".

El juez instructor, Francisco Falcão, afirmó que un posible rechazo a la petición de la Justicia italiana significaría una violación a la dignidad de la víctima, ya que el "criminal quedará totalmente impune por la incapacidad de Brasil de volver a juzgar el mismo hecho".

Robinho vuelve a la selección de Brasil.

Dijo igualmente que un rechazo a la petición podía generar una crisis diplomática entre ambos países, ya que Brasil dejaría de cumplir sus compromisos de cooperación, así como un nuevo episodio de descrédito para la Justicia de Brasil, cuya falta de eficacia para sancionar criminales ha sido varias veces condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado explicó en su voto que a la Justicia brasileña no le corresponde revisar la sentencia ya proferida en firme por un alto tribunal de Italia, ni abrir un nuevo juicio, sino tan solo revisar si se cumplen todos los requisitos para aceptar la petición de la justicia italiana para que el Robinho cumpla su pena en Brasil.

"La legislación impide la revisión del mérito de la sentencia. Tan sólo tenemos que determinar si se cumplen los requisitos para la transferencia de la ejecución de la pena", dijo.

En ese sentido, afirmó que todos los requisitos están siendo atendidos, debido a que el condenado se encuentra en Brasil, su sentencia es definitiva y el hecho que originó la condena constituye también un delito en el país. Desmontó, además, uno por uno, todos los argumentos de la defensa sobre supuestas violaciones a la Constitución que impedirían atender la petición de la Justicia italiana.

Robinho, jugador brasileño.

Aseguró que si bien no existe un tratado entre Brasil e Italia que permita este procedimiento, el mismo está previsto en tratados internacionales firmados por Brasil como las convenciones de Viena, Palermo y Mérida.

Con información de EFE.