Robinho se defiende por condena de violencia sexual: 'Con un blanco sería diferente'

Esta semana será clave para el exjugador brasileño Robinho, quien fue condenado en 2017 a nueve años de cárcel en Italia por un caso de violencia sexual grupal, mientras se encontraba en una discoteca de Milán.

El exfutbolista de equipos como Santos, Real Madrid, Manchester City, entre otros, salió este domingo a defenderse de los señalamientos en su contra . En un diálogo con TV Record de Brasil explicó que su condena se debe a temas de racismo.

Robinho Foto:Efe Compartir

Si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería diferente. Sin duda. Con la cantidad de pruebas que tengo, no sería condenado

"Solo jugué cuatro años en Italia y estoy cansado de ver historias de racismo. Desafortunadamente, esto continúa hasta el día de hoy. Fue en 2013, estamos en 2024. Los mismos que no hacen nada con este tipo de acto de racismo son los mismos que me condenaron, empezó diciendo el jugador que tuvo un paso por el Milan entre el 2010 y el 2014.

Robinho recibió una condena de 9 años por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Italia, que en el 2022 reafirmó la pena y cerró toda posibilidad de apelación. "Ciertamente, si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería diferente. Sin duda. Con la cantidad de pruebas que tengo, no sería condenado", señaló con firmeza la exestrella de la selección de Brasil.

Desde su retiro en el 2020 tras su paso por el fútbol de Turquía, está viviendo en la costa de São Paulo, mientras es pedido en extradición por la justicia de Italia al gobierno de Brasil, un país que no extradita a sus ciudadanos para que cumplan condenas en otras naciones. Ante esta negativa, los italianos piden que cumpla los nueve años de cárcel en una prisión brasileña.

Imagen de archivo del 6 de noviembre de 2011 del exjugador brasileño. Foto:Matteo Bazzi. EFE Compartir

Según las investigaciones llevadas a cabo por la justicia italiana, los hechos ocurrieron en una discoteca de Milán llamada Sio Café, en la madrugada del 22 de enero del 2013. Él, junto con otros brasileños, habrían abusado sexualmente y en conjunto de una mujer de origen albanés que fue con una amiga a dicho lugar. La víctima denunció el hecho y la justicia abrió el caso.

Frente a esta acusación, Robinho siempre ha negado que se haya tratado de una violación y explicó que sí tuvo una relación sexual con la mujer mencionada en aquella madrugada, pero explicó que fue consentida por ambas partes.

"Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, aparte de eso, me fui a casa. En ningún momento empujó, dijo 'para'. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa", afirmó.

Robinho vuelve a la selección de Brasil. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Por otro lado, explicó que en las pruebas no detectaron su ADN porque utilizó condón: "Nunca lo negué. Fue consensual. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso".

Nunca lo negué. Fue consensual

Robinho se sigue defendiendo en su entrevista afirmando que él fue el único de los brasileños en la discoteca a los que le abrieron una investigación, ya que los otros hombres se fueron de Italia sin ningún cargo.

Sobre la mujer, el exfutbolista del Milan explica que no estaba tan ebria en aquella noche y señaló que hay exámenes que lo pueden comprobar. Pero, en unos audios publicados por la prensa italiana en 2020, a Robinho se le escucha diciendo lo contrario.

Robinho, jugador brasileño. Foto:AFP Compartir

Sé que no cometí un delito. No se estaba burlando de la víctima

"La mujer estaba completamente borracha", se oye en una de las grabaciones que salieron a la luz y que fueron transcritas en medio del juicio, que habla de que seis hombres abusaron sexualmente de ella, incluido Robinho.

"Los audios se realizaron un año después del suceso. En ese contexto de los audios estaba hablando con gente que no es de fiar. Mucha gente siempre se acerca a los jugadores de fútbol para sacarles dinero. Comenzaron con antecedentes de embarazo. Mi risa era de indignación... porque no iba a dejarme extorsionar. Sé que no cometí un delito. No se estaba burlando de la víctima", explicó.

En otra conversación interceptada, se escucha a Robinho reírse al saber que iba a ser procesado por un caso de abuso sexual en Italia, ante esto dijo que sus palabras sí fueron algo polémicas.

DEPORTES