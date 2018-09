Roberto Martínez descartó ser el DT de Colombia

El español Roberto Martínez, uno de los supuestos candidatos a dirigir a la Selección Colombia tras la salida del argentino José Pékerman, se descartó para ocupar ese cargo.

En entrevista con Luis Fernando Restrepo, de Directv Sports, antes de la gala de los premios The Best, Martínez dijo que no había tenido ningún contacto con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

"No he tenido contactos con nadie de Colombia, no está en mis posibilidades de momento ya que tengo contrato con Bélgica", declaró Martínez.



"Soy un gran fan del fútbol colombiano. Es una generación y un estilo de fútbol que despierta pasiones", agregó el español.



