Los insultos racistas sufridos por el jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Junior este domingo en Mestalla, que le llevaron a detener el partido para señalar a los culpables, han desatado una cadena de reacciones en el fútbol, con denuncias ante la Fiscalía y la petición de medidas urgentes para eliminar la mancha de racismo.

Es el noveno caso de racismo sufrido por Vinícius esta temporada, según los informes recogidos por LaLiga.

El Real Madrid regresó a los entrenamientos en su ciudad deportiva en pleno vendaval desatado por los insultos racistas recibidos por Vinícius Junior en Mestalla y la expulsión recibida por el brasileño que le impedirá jugar ante el Rayo Vallecano el miércoles, partido que ya prepara una plantilla que le trasladó todo su apoyo.



Cansados de todo lo que rodea a Vinícius y el clima que se genera fuera del estadio Santiago Bernabéu en los partidos del Real Madrid en LaLiga, según apuntaron a EFE fuentes del club, los jugadores madridistas se solidarizan con su compañero y en las últimas horas le han trasladado todo su apoyo.

Vinicius Junior reacciona tras los insultos racistas de hinchas del Valencia. Foto: José Jordán. AFP



Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se reunió a última hora de la mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas con el brasileño, a quien mostró todo su apoyo tras los últimos incidentes.



El presidente del Real Madrid encontró a Vinícius en su momento más bajo anímico desde su llegada al club, informaron a EFE fuentes del club, y le trasladó todo el cariño para que se sienta acompañado en la lucha contra el racismo.

No es nuevo

Roberto Carlos, el legendario marcador izquierdo de Brasil, ya retirado, salió el paso del tema y recordó lo que vivió cuando hizo parte del Real Madrid.



"Este problema ya viene de muchos años antes amigos , no nos engañemos y no pasa nada", escribió.



Lo que advirtió lo acompañó por un duro video en el que se ve cómo lo trataban cuando hizo parte del club.

