Robert Lewandoski ha asegurado, en conferencia de prensa en la concentración de la selección de Polonia para estrenarse en la Liga de Naciones, que su "historia en el Bayern ha terminado".

'No me puedo imaginar seguir trabajando juntos'

Robert Lewandowski Foto: EFE

"A día de hoy hay una cosa segura. Mi aventura en el Bayern ha terminado. No me puedo imaginar seguir trabajando juntos", dijo el goleador polaco.



"He llegado a esa conclusión y un traspaso beneficiaría a las dos partes. No creo que el Bayern vaya a pararlo solo porque puede hacerlo. Eso es lo único que puedo decir", aseguró.



El delantero de Varsovia, de 33 años, que llegó en 2014 al Bayern Múnich procedente del Borussia Dortmund, parece dar prácticamente zanjada su etapa en el club bávaro, en el que ha obtenido todos los títulos posibles colectivos e individuales a lo largo de ocho campañas.



Por el momento, 'Lewa' trata de centrarse con su selección, que recibirá a Gales en el estreno de la Liga de Naciones el próximo miércoles en Breslavia. Sin embargo, añadió que podría estar en condiciones de dar más informaciones sobre sus planes después del último partido de Polonia en la Liga de Naciones, contra Bélgica el 4 de junio.



En las últimas semanas ha informado constantemente del deseo de Lewandowki de no seguir en el Bayern la próxima temporada. Sin embargo, el club alemán insiste en que Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y que espera que lo cumpla.

EFE