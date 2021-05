Lewandowski igualó un récord de casi 50 años en la Bundesliga

Robert Lewandowski sigue brillando con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Con el título ya asegurado, su equipo empató este sábado 22 con el Friburgo, en un juego en el que el polaco hizo historia.

Lewandowski anotó el primer gol del partido, a los 26 minutos del primer tiempo, de penalti, y con este tanto igualó un récord vigente desde la temporada 1971-72: llegó a 40 goles, los mismos que había conseguido, con la misma camiseta, uno de los jugadores más importantes de la historia: el ‘Bombardero’ Gerd Müller.



Jugadores históricos del Bayern destacaron el crecimiento de Lewandowski, quien llegó en 2010 a la Bundesliga para el Borussia Dortmund, procedente del Lech Poznan.



"Llegará un momento en que no habrá forma de mejorar. Está al más alto nivel. Cuando se le ve marcando goles, no veo cómo puede mejorar, va a ser difícil. Su evolución en los últimos años en el Bayern y antes en el Dortmund”, dijo Philip Lahm, campeón mundial en 2014.

Robert Lewandowski, con el trofeo de máximo goleador de la Bundesliga el año pasado. Foto: Bundesliga

“Al principio no jugaba todo el tiempo y superó obstáculos para llegar al primer equipo. Luego tuvo el reto de llegar al Bayern, al principio era un delantero clásico, pero evaluó su forma de jugar y cómo establecerse. Hoy en día es un jugador de equipo, como se puede ver cuando se le ve jugar", agregó.



A su vez, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales y campeón en 1990, dijo sobre el polaco: "Es un jugador completo. No sólo es peligroso de cara a la portería, sino que es un gran creador de juego, es rápido, sabe utilizar su cuerpo y corre hacia los lugares adecuados. No es casualidad que haya sido elegido mejor jugador del mundo, justifica el título con sus cualidades”.



Entre las marcas que tiene Lewandowski están la de ser el jugador extranjero con más golea anotados en la Bundesliga, con 276 anotaciones. El segundo, el peruano Claudio Pizarro, hizo 197.



Lewandowski ya es el segundo máximo artillero de la historia de la Bundesliga, solamente superado por Gerd Müller, quien anotó 365.



Además, cuando el Bayern ganó la Liga de Campeones en agosto de 2020, Lewandowski se convirtió en el primer jugador en ganar la triple corona y ser el máximo goleador de las tres competiciones. Marcó 34 veces en la Bundesliga, 15 en la Liga de Campeones y seis en la Copa de Alemania.



