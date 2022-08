Su nombre es Robert Carmona, un futbolista uruguayo que es noticia por estos días en el fútbol de su país, pues a sus 60 años sigue jugando, y eso no es nada, es el capitán de su equipo.

El más longevo del mundo

Carmona juega en la cuarta categoría de su país para Club Social y Deportivo Hacele Un Gol A La Vida.



Fue titular el fin de semana en la primera fecha de la competición y lleva más de 45 temporadas ininterrumpidas jugando al fútbol oficialmente.



Carmona ya estaba en el libro Guinness de los récords por ser el más longevo en actividad, eso le dio fama mundial, sin embargo, volvió a ser noticia al saltar de nuevo a la cancha, con 60 años.



Su equipo debutó con derrota por 3 a 1 ante Unión de San José por la Divisional D del fútbol uruguayo, pero lo destacado fue su nueva aparición en los terrenos de juego, mostrando una personalidad que envidiarían los más jóvenes, de hecho, porta el brazalete de capitán.

¿Quién es Carmona?

Carmona, que ha pasado por cerca de 40 equipos, se dio a conocer en el mundo por su Guinness Records, luego llegó a jugar en el Inter Ibiza que disputaba la liguilla de ascenso a Tercera división en España.



Ha logrado mantenerse activo gracias a su dedicación y disciplina.



"No podría definir de manera sencilla cual es mi fórmula de la longevidad, son varios factores: una buena alimentación, disciplina en el entrenamiento, alejado del sedentarismo, alcohol y drogas, y a pesar de haber tenido una vida difícil desde mi niñez, me he mantenido con una actitud siempre muy positiva”, dijo en entrevista reproducidas en el mundo tas lograr el Guineess.

"La última vez que salí de fiesta tenía 16 años, creo, y al día siguiente perdimos por un penal mal ejecutado por mí y eso me trajo muchos problemas en el club. Esa fue mi última salida con compañeros, no salgo de noche jamás. Soy profesional y un ejemplo a seguir, tengo una responsabilidad muy grande a mis espaldas por mí y los demás, soy diferente y me gusta serlo, me prohíbo fallar, así he decidido comportarme en mi vida", agregó Carmona.





DEPORTES

Más noticias de deportes