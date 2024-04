Roban a jugadores de Always Ready de Bolivia, próximo rival del Medellín: video

El primer rival del Independiente Medellín en la copa sudamericana, Always Ready de Bolivia, está envuelto en una polémica luego de perder su partido contra Oriente Petrolero el pasado domingo 31 de marzo.

Luego de disputar el segundo tiempo del partido que los terminaría eliminando de la copa local, los jugadores del equipo boliviano entraron a sus vestuarios y se dieron cuenta de que alguien los había saqueado.

Lo que se sabe

En un video difundido en redes por los futbolistas, se puede ver cómo estaba el vestuario destrozado. Incluso, denuncian los mismos integrantes, que sus artículos personales fueron robados por personas que habrían entrado en el complemento del partido.

Además de esto, en declaraciones para el programa Deporte Total de Bolivia, los futbolistas manifestaron su inconformismo con los hechos y la poca seguridad que demostró el equipo con sus cosas.

Uno de ellos fue Diego Medina, defensor y jugador de la selección boliviana, que denunció agresiones por parte de uno de los dirigentes del club y anunció su retiro inmediato del equipo por “razones personales”. “Hubo agresiones, no quiero decir de quién”, menciona el jugador.

Hay más

Desafortunadamente el suceso no terminó ahí. A la salida del estadio, los jugadores tuvieron que alquilar un microbus, pues el que normalmente los transportaba, abandonó el recinto mucho antes.

A pesar de ser escoltados por la policía boliviana, los hinchas del equipo apedrearon el medio en el que se transportaban los jugadores. Hasta ahora, las autoridades se pronunciaron acerca del robo y desmintieron que fueran delincuentes los responsables. “Lo que ha acontecido es un tema interno del club” afirmó Elvin Linares, director municipal de deportes ante el medio RTP.

Los jugadores el Always Ready anunciaron que este lunes no habrá entrenamiento del equipo. Su próximo juego será el debut en copa sudamericana frente al Independiente Medellín el jueves 4 de abril y hasta ahora no se ha pronunciado el club al respecto del hecho o de cómo afectará en sus actividades.