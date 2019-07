River y Boca se vuelven a encontrar en Madrid: la novela no se acaba

Desde el punto de vista deportivo, la Copa Libertadores de 2018 terminó el 9 de diciembre del año pasado, cuando River Plate venció 3-1 a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, la insólita sede que escogió la Conmebol para disputar el partido de vuelta de la final.

Sin embargo, Boca no quiere dar por perdida la final y por eso llevó el caso al TAS, en el que presentó un reclamo por la agresión que sufrió el plantel camino al estadio Monumental el 24 de noviembre, cuando el bus que lo transportaba fue atacado con piedras. Eso obligó a suspender el partido. Este martes comenzará la audiencia en la que el TAS escuchará a las dos partes. Y se hará en Madrid, la misma ciudad en la que se jugó el partido definitivo...

¿Por qué la audiencia se hará en la capital española, a pesar de que la sede del TAS es en Suiza? El tribunal, en algunos casos, puede trasladarse a otras ciudades para facilitar el trámite. En este caso, tanto Boca como River acudieron a bufetes de abogados españoles para preparar su argumentación.



El reclamo de Boca sigue siendo el mismo: pide que le entreguen el título de la Copa Libertadores. Pero además exige una indemnización económica, porque considera que fue perjudicado, primero, por la no realización del partido en la fecha convenida y porque, además, al haber perdido en Madrid, no pudo disputar ni el Mundial de Clubes ni la Recopa Suramericana. Por su parte, River argumenta, en su defensa, que el club no tuvo nada que ver en el operativo de traslado del bus de Boca al estadio Monumental.



La audiencia del TAS en Madrid durará tres días y, además de escuchar a los presidentes de los dos clubes y a los abogados que los representan, serán citados varios testigos de lo que ocurrió camino a la cancha de River, entre ellos, algunos de los jugadores de Boca afectados por el ataque, que serán escuchados en videoconferencia.



El fallo definitivo no saldrá inmediatamente. Se estima que el TAS se tomaría entre uno y dos meses para dar a conocer su decisión.



