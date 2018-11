'La final tiene que ser en igualdad de condiciones': Angelici

Este sábado el residente de Boca Juniors, Daniel Angelici, habló con los medios de comunicación argentinos sobre lo sucedido en la tarde, cuando el bus en el que su equipo se dirigía al Estadio Monumental fue agredido por algunos inadaptados.

El dirigente narró que “cuando estábamos en algún lugar siguieron los impactos, uno pasó los vidrios y después no sé quién arrojó gas pimienta, pero muchos jugadores estaban vomitando, con los ojos mal, a algunos les faltaba el aire; hubo que darle medicación rápido a alguno que podían tener alergias”.



Respecto a lo que vició el equipo, Angelici manifestó que “fue una situación traumática, y me parece que la final tiene que ser para dos equipos en igualdad de condiciones”.



Además, fue claro en expresar que las condiciones nunca estuvieron para desarrollar el juego, y que algunos de sus jugadores estaban muy afectados: “algunos jugadores tenían cortes, algunos con molestia en la vista, les estaba faltando el aire. Estas no son las condiciones para jugar una final”.



Por otro lado, el directivo manifestó que lamenta la imagen que se dejó por los hechos, y comentó que recibieron el apoyo necesario de River Plate.







FUTBOLRED