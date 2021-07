River empató con Argentinos y se complicó en la Copa Libertadores

River Plate y Argentinos Juniors empataron 1-1 (parcial 1-1), en el encuentro de ida de esta llave entre equipos argentinos, por los octavos de final de la Copa Libertadores, 2021 jugado este miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Matías Suárez (9) abrió el marcador para los 'millonarios', y Gabriel Hauche (39) convirtió la igualdad para el 'bicho', para un resultado que deja abierta la serie para la revancha.



El desquite se disputará el miércoles 21 en el estadio Diego Maradona, también en Buenos Aires, y el ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que igualaron 0-0 en la ida. -



(Lea también: Los dos últimos campeones respondieron en la Copa Libertadores)



Bien temprano se mostró River muy punzante en sus ataques, y avisó de sus intenciones con un centro de Casco que Braian Romero, en su primer partido en el 'millonario', cabeceó débil a las manos de Chaves.



Sin darle tiempo a reaccionar, el local anotó en la siguiente acción, en una jugada que se inició con un gran pase de Paulo Díaz para la diagonal hacia afuera de Romero, que descolocó a los centrales y asistió para Suárez, que sólo debió empujarla al arco vacío para el 1-0.



Durante un largo rato fue superior el equipo de Marcelo Gallardo, incisivo en su juego, con mucha dinámica y con inteligencia para encontrar espacios ante una defensa que jugaba en línea, tal como lo hizo Romero en la apertura, y así estuvo otra vez cerca de anotar en un centro que Chaves tapó con rebote, pero se recuperó cuando Suárez llegaba para convertir.



River mostró durante ese tramo del juego buena circulación, con tres delanteros que se movían por todo el frente para sacar referencias a la zaga visitante, al mismo tiempo que Argentinos se veía obligado a salir con pelotazos largos y envíos cruzados al área local.



(Además: Los goles del partido loco que Junior perdió contra Libertad)



El partido se hizo más parejo cuando el equipo de Gabriel Milito pudo tener más la pelota y y empezó a encontrar juego sobre la izquierda, donde Elías Gómez empezó a generarle más de un dolor de cabeza a la defensa de la banda roja con habilidad y velocidad.



El duelo se hizo abierto, y bien pudo aumentar River en un gran pase de Montiel para Suárez, que quedó solo con Chaves, pero apuró el remate y salvó el arquero, y poco después llegó la igualdad, en un envío de Elías Gómez que incluyó un doble cabezazo en el área local, primero de Sandoval y luego de Hauche para cambiar el rumbo y descolocar a Armani.



Con la misma receta casi lo dio vuelta el 'Bicho', en un centro de Gómez que Sandoval cabeceó desviado, y River respondió con una llegada de De la Cruz, pero el uruguayo disparó cruzado y muy cerca del caño derecho.



En la segunda parte River tuvo la pelota, pero ya no supo encontrar los espacios que había conseguido elaborar en el arranque, y así el partido perdió vuelo, porque Argentinos se acomodó mejor, le quitó ritmo a la propuesta local mientras trataba de salir rápido.



(En otras noticias: Profeta en su tierra: así fue el homenaje a Luis Díaz en Barrancas)



Con menos espacios, el duelo ganó en fricción e imprecisiones, y los cambios no alteraron la secuencia de un cotejo parejo, trabado, lejos del dominio que se presumía que podía tener el equipo de Gallardo, y por el contrario, Argentinos lo incomodó con un planteo a la altura, sin replegarse demasiado y con esfuerzo para discutirle cada acción.



Así, la definición se mudará al estadio Maradona dentro de siete días, con promesa de un cotejo electrizante, con más emociones, y con un boleto a cuartos en juego entre un favorito que todavía no luce y un 'Bicho' que ha mostrado personalidad y juego para ir en busca de más sorpresas coperas.



DEPORTES

Con AFP