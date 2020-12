River Plate sigue firme y vence a Nacional en Copa Libertadores

El argentino River Plate derrotó al uruguayo Nacional por 2-0 (parcial 0-0) en un partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, jugado la noche del jueves en Avellaneda. Gonzalo Montiel (66, de penal) y Bruno Zuculini (90+5) anotaron los goles para la victoria de los 'millonarios', mientras que Sergio Rochet, arquero de Nacional, le atajó otro penal al colombiano Rafael Santos Borré (41).

River accederá a la próxima etapa con un empate o con una caída por un gol de distancia en el desquite, mientras que Nacional debe ganar por tres tantos para revertir la llave y pasar de manera directa.



La revancha se disputará el jueves 17 de diciembre, en Montevideo, y el ganador tendrá como próximo rival al ganador de la serie entre el brasileño Palmeiras y el paraguayo Libertad, que empataron 1-1 el primer cotejo en Asunción.



Ambicioso, fue River el que buscó rápido el protagonismo, con mucho despliegue del colombiano Carrascal en los primeros minutos, pero se encontró con un Nacional muy atento, dispuesto a no dejarse avasallar y a esperarlo con orden.



El 'Bolso' charrúa se mostró prolijo, y durante un largo rato no le ofreció resquicios al local, y hasta tuvo una aproximación al área local, en un tiro libre al que Bergessio llegó muy exigido y remató forzado y sin ángulo, y luego con un desborde de Presas por la derecha que el delantero no llegó a conectar.



De a poco River encontró algunos espacios, Nacho Fernández progresó por la izquierda, De la Cruz se movió por la derecha y así el uruguayo encontró una vía para un derechazo frontal que exigió al sólido Rochet.

En el último tramo de la etapa inicial River tuvo una enorme oportunidad con un penal sancionado por falta de Oliveros sobre Matías Suárez, pero 'Rafa' Borré se equivocó y remató débil y al medio del arco, sin mayores problemas para Rochet, que se quedó plantado y contuvo en dos tiempos.



Emiliano Martínez se animó con un remate frontal que encontró bien parado a Armani, y en el tercer minuto de adición, Suárez picó tras un pelotazo cruzado, enganchó sobre la derecha y anotó con un zurdazo esquinado, pero el árbitro Andrés Rojas anuló el gol a instancias del VAR por posición adelantada del colombiano.



El equipo del "Muñeco" Marcelo Gallardo se adueñó del control total del juego en la segunda parte, cuando Nacional ya no pudo discutirle la supremacía y empezó a jugar cada vez más replegado y casi sin salir del asedio.



A un centro de De la Cruz llegó Borré solo para empujar el balón a la red, pero se topó con una milagrosa tapada de Rochet, que desvió el balón con el pie izquierdo, y luego fue Suárez el que tuvo otra ocasión, con un derechazo que buscó el rincón, pero salió desviado.



De todos modos, River tendría una nueva oportunidad desde los once metros, esta vez por una indiscutible mano de Laborda dentro del área, y que Montiel no falló, con un remate suave y a la izquierda de Rochet, que buscó el otro palo. El encuentro parecía consumirse con un 1-0 ajustado, pero en el quinto minuto de descuento River aumentó en otra jugada para la controversia, con un cabezazo a quemarropa de Zuculini para mandar la pelota a la red tras centro de Suárez, en una jugada resuelta por el VAR cuando el volante de River parecía estar unos centímetros adelantados al partir la asistencia.



Más allá de las polémicas, el conjunto de Gallardo se impuso con justicia, y el gol que anotó Zuculini en tiempo extra lo dejó con un pie en las semifinales, mientras que Nacional deberá ir en busca de un enorme impacto en el desquite para revertir una llave que, en un minuto, se le complicó mucho más de lo esperado.



AFP