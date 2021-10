River golea y toma más distancia en el fútbol argentino 

River Plate goleó 3-0 a Argentinos Juniors este lunes por la decimoctava fecha, aprovechó el empate de su escolta Talleres y estiró a nueve puntos su ventaja como líder del torneo 2021 del fútbol argentino.



(Le puede interesar: Listo el partido homenaje a Diego Maradona)

En el estadio Monumental y para regocijo de sus miles de seguidores, el equipo de la banda roja se floreó ante Argentinos, al que superó por amplio margen en el juego y en el resultado.



Bruno Zuculini (27) abrió la cuenta con un bombazo desde 30 metros que sacudió el travesaño y picó detrás de la línea de sentencia, luego aumentó Julián Álvarez (57) tras una asistencia de Braian Romero, y un minuto después, fue el propio Romero (58) el que anotó en una jugada similar en la que Álvarez devolvió gentilezas y asistió para dejarlo solo con el arco vacío.

River, más líder que nunca

De este modo, River llegó a 42 puntos y, con siete encuentros por delante, le sacó nueve puntos de distancia al segundo, Talleres (33), y once a los terceros, Vélez y Lanús (31), en una fuga hacia la corona que no parece tener freno.



(Lea además: Estas son las sanciones por los hechos en el juego América vs. Nacional)



Sostenido en una estructura cada vez más firme, el equipo de Marcelo Gallardo avanza con paso demoledor, con un invicto que se extendió a trece partidos, pero con una notable marca de ocho triunfos consecutivos que le permitieron tomar una distancia impactante.



Previamente, Lanús y Talleres, segundo y cuarto del campeonato, igualaron 3-3 en un duelo espectacular de principio a fin, aunque el resultado no les haya servido de mucho a los dos, que se alejaron más del puntero.



AFP