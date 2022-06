La llegada de Miguel Ángel Borja sigue siendo todavía una posibilidad para River Plate. A pesar de que el viernes se conoció que las negociaciones entre el Junior de Barranquilla y el equipo argentino habían entrado en una fase de congelación, la esperanza todavía no se ha ido.

En la rueda de prensa posterior a la victoria 2-1 del conjunto millonario contra Lanus, este sábado, Marcelo Gallardo se refirió a varios temas. Entre ellos, la posible llegada de Borja.



(No deje de leer: Video: ¿Shakira le prohibió entrar a Gerard Piqué a la 'casa familiar'?).

'Esperamos que pueda llegar'

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Gallardo Foto: AFP

“La salida de Enzo Fernández podía suceder. Están en el mercado, en el radar. Pasó con Julián (Alvarez), ahora con él. Me pongo contento por el crecimiento futbolístico de ellos. Para nosotros son pérdidas muy importantes, somos un país exportador de futbolistas. Siempre hay que buscar alternativas, sumamos a un buen futbolista como Aliendro, con una buena actualidad. Nos va a dar una mano. Hay que convivir con eso. Es un buen jugador y nos ofrece variantes”, explicó Gallardo en su conferencia de prensa más reciente.



Luego, sobre la posible llegada del uruguayo Luis Suárez o el colombiano Miguel Ángel Borja, el timonel explicó:



“Luis Suárez es un futbolista de élite, está haciendo una recuperación de una limpieza de su rodilla. Si viene hoy, mañana no puede jugar. Nuestra espera es acorde a sus tiempos. Necesitamos a un jugador de ese calibre. Nuestra espera va de la mano con su evolución. Si se conectan las posibilidades, hay buena disposición de los dos lados y estará o no. El mostró deseo y entusiasmo, sino, no estaríamos esperando por él. El asumió que lo entusiasma, será una decisión de él. Somos una opción viable. No hay que mentirle a la gente, un nombre de esa talla sabemos lo que significa. Y para el fútbol argentino también sería algo importante. Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperamos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso los dirigentes están trabajando muy bien".



Los diálogos entre las partes siguen firmes. Falta ver si llegan a un consenso.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de La Nación, de Argentina.

Del Grupo de Diarios de América

(GDA)