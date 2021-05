El grave problema que tiene River Plate para enfrentar a Santa Fe

River Plate afronta un duro brote de covid-19, que lo tiene en problemas para enfrentar a Boca Juniors: 15 jugadores dieron positivo para la enfermedad.

El partido, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, no se va a aplazar y River lo afrontará con lo que tiene disponible, incluido un arquero que ni siquiera ha jugado en la reserva y que seguramente será el titular: Alan Leonardo Díaz, de 21 años.



Sin embargo, este asunto también le trae, por ahora, consecuencias para su participación en la Copa Libertadores. Hoy, River no tiene arquero para enfrentar a Independiente Santa Fe, el proximo jueves en el Monumental.



A pesar de que la Conmebol permitió que los equipos participantes en la Libertadores inscribieran hasta 50 jugadores, River solamente tiene 31 futbolistas en el listado que presentó. Los cuatro porteros inscritos (Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli) dieron positivo en las pruebas de este sábado.



Aunque todavía no hay información oficial al respecto, medios argentinos aseguran que River pedirá a la Conmebol inscribir a un nuevo arquero para que pueda jugar contra Santa Fe, a la espera de que alguno de los afectados dé negativo.



DEPORTES

