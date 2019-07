River, con Carrascal y Borré, avanza a cuartos de la Libertadores 

River Plate, vigente campeón del torneo, avanzó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 al imponerse a Cruzeiro en definición por penales 4-2 luego de un empate 0-0 en los 90 minutos en Belo Horizonte, el mismo resultado en la ida.

En los penales, el 'millonario' acertó sus cuatro lanzamientos con De la Cruz, Montiel, Lucas Martínez y Borré, mientras que apenas Fred y Robinho marcaron para el Cruzeiro. El portero Franco Armani fue decisivo al atajar los lanzamientos de Henrique y David.

Los riverplatenses se medirán ahora en la siguiente fase con el ganador de la serie de octavos entre San Lorenzo y Cerro Porteño, que se enfrentan el miércoles en Asunción tras el 0-0 en la ida en Buenos Aires.



En un estadio Mineirao con más de 55.000 espectadores, River supo sufrir y aguantar las embestidas locales, y presentaron nuevamente su credencial para revalidar el título con un juego dinámico, ofensivo y de toques cortes con el que crearon peligro en cualquier momento.



El técnico de la Raposa, Mano Menezes, había prometido un esquema ofensivo, aunque los problemas físicos de Robinho, uno de sus pulmones en el centro del campo, hicieron que finalmente optara por el argentino Ariel Cabral, de perfil más defensivo, para acompañar a su compatriota Lucas Romero y a Henrique.



Con ello, el Cruzeiro se basó en la inspiración de un Thiago Neves muy marcado y la velocidad de Marquinhos Gabriel y Pedro Rocha, aunque no fue suficiente para intimidar a River.



Los argentinos buscaron explorar principalmente el lado izquierdo de Cruzeiro, con Nacho Fernández y Rafael Santos Borré creando superioridad constantemente ante Egidio. Para contener las embestidas, Mano Menezes hizo retroceder a Marquinhos Gabriel para ayudar en defensa, lo que le restó velocidad en ataque a los de Belo Horizonte.



Los locales tuvieron la primera gran oportunidad del partido en el minuto 16, cuando Thiago Neves en un contraataque centró desde la derecha al área pequeña. Marquinhos Gabriel no llegó por poco y el balón cayó a los pies de Pedro Rocha, que a un metro de la línea de gol, fusiló a Armani.



La reacción de River Plate no se hizo esperar y en el 18 un error de Egidio en la zona central lo aprovecharon Gonzalo Montiel y Borré para entrar como bólidos por la derecha. Al llegar al área, Montiel la puso raso al centro y Lucas Pratto, de espalda a la portería, puso el pie para dejarla en bandeja a Borré, aunque el disparo del delantero colombiano fue muy flojo y Fábio lo pudo atajar.



En el descanso, el técnico 'millonario', Marcelo Gallardo, dio entrada a Exequiel Palacios en lugar del veterano volante Leo Ponzio, baluarte de la defensa argentina, y el Cruzeiro lo aprovechó para ganar en posesión de balón y mostrar un fútbol algo más ofensivo que el exhibido en la primera mitad.



Los brasileños empezaron a llegar al área de River con peligro. En el minuto 57, Luis Orejuela centró muy cerrado desde la derecha y obligó a Armani a lucirse para evitar el gol. El miedo a encajar un gol y no tener tiempo para reaccionar hizo mella en los dos equipos, que optaron por no exponer sus defensas, por lo que el partido se estancó en la zona central. No fue hasta el final que el partido volvió ganar emoción.



River se fue por el gol de la victoria, aunque no encontró la forma de superar la sólida defensa mineira, liderada por un magistral Dedé, y cuando lo hizo, se encontró a Fabio. El Cruzeiro tampoco renunció al partido y amenazó con la pelota parada, aunque no tuvo acierto. Finalmente, en la tanda de penales, los argentinos estuvieron más acertados y consiguieron la clasificación para los cuartos de final, en los que se medirán al ganador del San Lorenzo de Almagro-Cerro Porteño.



AFP