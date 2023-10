Tragedia en River Plate: muere importante miembro tras luchar contra difícil enfermedad

El mundo del fútbol lamenta la muerte de Diego Riberi, preparador físico del plantel de River Plate que falleció a los 50 años luego de luchar contra una difícil enfermedad. El entrenador era parte del cuerpo técnico que lidera Martín Demichelis: llegó en noviembre de 2022 junto con el actual técnico millonario y ocupaba el cargo de preparador físico alterno en el equipo que lidera Flavio Pérez.



La noticia se confirmó en las redes sociales por varios periodistas partidarios y el club publicó un mensaje oficial despidiendo al integrante del cuerpo técnico: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor”.



Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6HflVfYCui — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2023

La imagen de Riberi quedará grabada en el gran público millonario porque fue la figura que alzó el trofeo que River recibió luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional. Quince días después de obtener el título, Claudio Tapia, presidente de la AFA se lo entregó a Enzo Pérez, capitán del equipo, y este llamó a Elías Gómez -que había sufrido el fallecimiento de su madre y hermana- y a Diego Riberi para que fueran ellos los que levantaran la copa frente a un Monumental.



Feliz, Riberi festejó y alzó el trofeo junto con Gómez, ante la ovación de un estadio conmovido por el gesto del capitán en solidaridad con la difícil situación que atravesaban ambos.



“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota. Me emociono, es muy fuerte todo esto, salir campeón con River, con amigos, con mi amigo de toda la vida que es Flavio Pérez”, dijo Diego Riberi a TNT Sports.

Antes de desembarcar en el staff de River, el preparador físico había trabajado en Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán con Diego Cagna, y Santamarina de Tandil con Guillermo Pereyra. También fue uno de los personales trainer en la puesta a punto de Pablo Aimar sobre el final de su carrera como futbolista.

