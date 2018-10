Unas seminales de infarto y de categoría en la Copa Libertadores

Unas semifinales de Copa Libertadores con equipos poderosos del continente y en las que ambas se verán enfrentados clubes brasileños y argentinos, serán un plato fuerte para no perderse. River Plate vs. Gremio y Boca Juniors vs. Palmeiras, las llevas que deslumbrarán al mundo del fútbol en los próximos días.

Los cuatro equipos son fuertes, tienen más virtudes que errores. Las nóminas son de lujo y así esperan poder conseguir el tiquete a la final. Este es el análisis de las llaves y equipos que jugarán las semifinales de la Libertadores.

River Plate vs. Gremio

River Plate. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene de dos a tres jugadores por puesto. La amplia nómina es uno de los fuertes del equipo argentino. No siempre tiene a los mismos jugadores titulares, pero sí unos fijos que son el balance.



El equipo ‘millonario’ tiene seguridad en el arco. Franco Armani se ha constituido en uno de los pilares del conjunto de Gallardo. Para que le hagan un gol es muy difícil, y cuando lo hacen, no pasa de un solo tanto. Además, en la zona posterior, Jonathan Maidana y Javier Pinola son centrales que raspan y van bien en el juego aéreo, aunque el segundo comete algunos errores puntuales a la hora de los cierres. Milton Casco es el lateral que más proyección tiene al ataque.

Jonathan Maidana, defensor de River Plate. Foto: Reuters

En la zona de volantes es donde más Gallardo hace variantes de acuerdo a lo que los partidos requieran y la disponibilidad de sus futbolistas. Puede jugar con una línea de tres, siembre encabezada por Leo Ponzio, o con una línea de 4, también con Ponzio de cabeza de área. Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez le dan dinámica al equipo, pases filtrados y mucha velocidad. También tienen la genialidad de Juan Fernando Quintero, que en algún momento puede poner mano a mano a sus compañeros de cara al gol. Quienes están encargados de ayudar en la marca son Ignacio Fernández y Enzo Pérez.

Juan Fernando Quintero celebra su anotación. Foto: EFE

En la parte de adelante, se constituyó en los últimos partidos en colombiano Rafael Santos Borré. Es el complemento perfecto de los delanteros centro. No es una referencia de área y se junta con sus compañeros. Ya clavados en el área están Lucas Ptratto, habitual titular, Ignacio Scocco y Rodrigo Mora.



Gremio. El equipo brasileño no tiene figuras de renombre, pero son una suma de cualidades en conjunto. Su líder nato en la zona defensiva es Pedro Geromel, quien se encarga de liderar toda la zona defensiva.

Gremio. Foto: Reuters

En la zona de volante siempre juegan con un 4 que ocupa el ancho de la cancha. Hay que tener específico cuidado con Cícero. El volante ‘10’ tiene muy buena gambeta, sabe generar las ideas de su equipo y cuenta con una pegada temible. Adelante están Luan y Everton. Dos delanteros muy escurridizos y potentes por arriba y por abajo.

Boca Juniors vs. Palmeiras

Boca Juniors. Boca se enfrentará a Palmeiras, rival que ya desnudó sus falencias defensivas en la fase de grupos y no le pudo ganar ni en Brasil, ni en Argentina. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen un plantel muy rico en su parte ofensiva: Darío Benedetto, Wanchope Ábila, Mauro Zárate, Cristian Pavón, Edwin Cardona, Carlos Tévez y Sebastián Villa conforman un ataque envidiable.



Sin embargo, no ha sido fácil para Schelotto acoplar toda esa cantidad de nombres para que su equipo funcione y en ocasiones depende mucho de esas individualidades.



La baja de Frank Fabra por la banda derecha, tras sufrir la rotura de ligamentos con la Selección Colombia, antes del Mundial de Rusia, nunca pudo ser suplida en Boca. Varios nombres han pasado por ahí, pero la profundidad que le daba Fabra al equipo es difícil de conseguir.

Boca Juniors celebra el paso a las semifinales de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Y el tema que más preocupa a Boca es el arquero. Esteban Andrada, flamante refuerzo en esa posición, sufrió una fractura de mandíbula en el juego de ida de los cuartos de final y aún no se sabe cuándo regresará a las canchas. Y el suplente, Agustín Rossi, es la definición de inseguridad. Por ello, para las semifinales, Boca no descarta contratar un portero nuevo.



Palmeiras. Sencillamente son un bloque. Juegan con un módulo táctico 4-5-1. Si se intenta penetrar, hay que tener mucha paciencia. Edu Dracena, junto a Victor Luis son pilares en la zona defensiva. Además, aportan en la salida del conjunto de Scolari.

Miguel Borja celebra su anotación. Foto: AFP

El conjunto brasileño tiene a dos jugadores de pie sensible. Willian y Moisés hacen estragos a la hora de llevar el balón de un lado al otro y meter dagas en las defensas rivales. Además, tienen al goleador de la Copa Libertadores. El colombiano Miguel Ángel Borja, con nueve anotaciones, es un delantero sumamente peligroso.



