'Depender de goles y asistencias de Messi es perjudicial': Rivaldo

El brasileño Vitor Borba Ferreira 'Rivaldo' analizó el momento por el que atraviesa el Barcelona, que ha encadenado tres partidos ligueros sin ganar, y opinó que "seguir dependiendo de los goles y las asistencias de Messi es perjudicial".

El exbarcelonista, embajador de la casa de apuestas Betfair, comentó que todos saben "lo bueno que es Messi como jugador y lo decisivo que puede llegar a ser, pero el Barcelona tiene otros grandes jugadores en el equipo", con lo que opinó que no debería depender tanto del argentino para sacar adelante los partidos.



"El Barça necesita que otros jugadores estén a la altura de las circunstancias. Messi no durará para siempre y, a su edad, es normal que su nivel empiece a disminuir ligeramente año tras año, así que debe haber alguien que tome las riendas. El Barcelona ya tiene el tipo de jugadores que podrían decidir un partido, pero la verdad es que no lo están haciendo cuando es importante", comentó.



Rivaldo asumió, tras esta racha y justo antes de enfrentarse al Tottenham en la segunda jornada de la Liga de Campeones, que "hay razones para estar preocupado, es raro ver al Barcelona sufriendo en tres partidos de Liga".

"El equipo debe tener cuidado con esto porque la Champions League es más dura que la liga española y si están perdiendo puntos contra este tipo de equipos, las cosas podrían empeorar aun más en la Liga de Campeones", apuntó.



Rivaldo indicó que "cuando uno pasa tres partidos sin ganar los jugadores y el entrenador comparten la responsabilidad por la falta de éxitos. El club tiene grandes jugadores y un buen entrenador, pero las cosas no están funcionando para ellos ahora mismo, así que es hora de preocuparse, pero siempre sabiendo que es una responsabilidad común y nunca culpar a nadie individualmente".



Respecto al encuentro de este miércoles en Wembley, el brasileño declaró: "El Barcelona es un equipo fuerte, pero no ha ganado en tres partidos y están jugando mal, así que creo que los Spurs tienen la oportunidad de ganar".



EFE