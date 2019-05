¡Sorpresa en la Suramericana! Rionegro derrotó 3-2 a Independiente

Rionegro Águilas, que terminó en el penúltimo lugar del Torneo Apertura de Colombia, sorprendió este martes al Independiente de Avellaneda y lo derrotó por 3-2 en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana con una destacada actuación del extremo Mauricio Gómez.

En el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, el equipo dorado superó a un rival que palideció en defensa pero que trató, hasta el último instante del partido, de romper la férrea marca que implantó el técnico Eduardo Cruz en su propio terreno para mantener el resultado a su favor.



Los primeros minutos del partido fueron rocosos, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y ambos tuvieron muchas dificultades para pasar de la mitad de la cancha.



Los colombianos lo intentaron por los costados, especialmente por el izquierdo por donde aparecieron los centrocampistas David Contreras y Juan Pablo Otálvaro, que se juntaron con el lateral Álvaro Angulo.



Entre tanto, el 'Rey de Copas' apeló a sus individualidades para tratar de romper la defensa rival, liderada por los centrales Jonathan Lopera y Carlos Ramírez. Así fue como los visitantes lograron abrir el marcador en una muy buena jugada que lideró Martín Benítez, quien se retrasó y recibió en terreno contrario, desde donde mandó un pase filtrado para el paraguayo Cecilio Domínguez, que le picó el balón al portero Luis Delgado al minuto 21.



No obstante, los locales igualaron cuatro minutos después con una gran jugada individual de Gómez, quien lideró un contragolpe en el que se deshizo del chileno Francisco Silva con un enganche y sacó un zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo inferior izquierdo del arco de Martín Campaña.



En el resto del primer tiempo, ninguno de los dos equipos consiguió ser superior y el marcador se fue en tablas al descanso, tras lo cual, en la primera jugada de la etapa complementaria, Gómez lideró una escapada por la banda izquierda y envió un centro que fue despejado por un defensor y que le quedó al recién ingresado Kevin Salazar, que sacó un remate y puso 2-1 a los locales.



Tras el tempranero tanto de las águilas doradas, el partido se abrió e Independiente casi empata con una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Romero que atajó Delgado, mientras que Gómez mandó un balón al palo al 48.



Diez minutos después, el Rionegro aumentó su ventaja en un contragolpe que lideró Gómez en el costado izquierdo, zona desde la que mandó un centro a media altura que cabeceó Jader Obrián y que sorprendió a Batalla, que no pudo hacer mucho para evitar el 3-1.



Tras ese gol, Independiente reaccionó y arrinconó al club cafetero en su propio campo, para lo cual fueron claves los delanteros Silvio Romero y Francisco Pizzini, quienes ingresaron en la etapa final.



Así fue como en una gran jugada colectiva, en la que Pizzini mandó un centro a Romero, 'el Pulpo' puso el 3-2 a los 66. Con toda su artillería en el campo del Rionegro Águilas, los argentinos insistieron pero al final no consiguieron vencer la resistencia de Delgado y tendrá que buscar la remontada la próxima semana en el estadio Libertadores de América.

Síntesis

Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Jonathan Lopera, Carlos Ramírez (m.61, Hanyer Mosquera), Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, David Contreras (m.81, Yunior Campo), Jader Obrián, Juan Pablo Otálvaro (m.46, Kevin Salazar), Mauricio Gómez, y Jacobo Escobar. DT: Eduardo Cruz.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Britez, Guillermo Burdisso, Gastón Silva; Francisco Silva (m.53, Silvio Romero), Nicolás Domingo, Pablo Pérez (m.81, Fernando Gaibor), Pablo Hernández (m.65, Francisco Pizzini); Cecilio Domínguez y Martín Benítez. DT: Ariel Holan.



Goles: 0-1, m.21: Cecilio Domínguez. 1-1, m.24: Mauricio Gómez. 2-1, m.46: Kevin Salazar. 3-1, m.58: Mauricio López. 3-2, m.66: Silvio Romero.



Árbitro: Éber Aquino, de Paraguay. Expulsó a Francisco Rodríguez y amonestó a David Contreras, Jader Obrián y Daniel Muñoz de Rionegro, y a Martín Benítez, Francisco Silva, Guillermo Burdisso, Pablo Pérez y Alan Franco de Independiente.



Incidencias: Partido de ida de la segunda fase de Copa Sudamericana, disputado en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro.





EFE