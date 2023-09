El futbolista Richarlison, del Tottenham Hotspur, aseguró que buscará ayuda psicológica después de que rompiera a llorar tras ser sustituido en el partido de su selección, Brasil, ante Perú.



El jugador le dijo al periódico brasileño Globo Esporte de Brasil que las lágrimas fueron fruto de sacar los problemas que está sufriendo fuera del campo, donde, según el mismo medio, acaba de romper con el que era su agente.



"He pasado un tiempo turbulento fuera del campo durante estos últimos cinco meses. Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca", dijo Richarlison.



El delantero de la selección de Brasil no logró marcar goles en esta doble fecha de la eliminatoria suramericana ante los combinados de Bolivia y Perú. Tras ser sustituido el pasado viernes, las cámaras lo enfocaron y mostraron la frustración del artillero.



“Ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal. En mi opinión no jugué mal en Belém. Fue más bien un arrebato por las cosas que estaban pasando afuera del campo, que no estaban en mi control, no por mi parte, sino por parte de personas cercanas a mí", expresó Richarlison.



Y agregó: “Voy a volver y buscar ayuda psicológica para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima convocatoria. Trabajaré para eso. Se trata de buscar una buena racha en el Tottenham y esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, coger ritmo de partido y llegar bien aquí”.



Desde su llegada al Tottenham el verano pasado, por 70 millones de euros, su aportación al ataque de los 'Spurs' ha sido escasa, con cuatro goles en cuarenta partidos.

DEPORTES

Con información de Efe

