El delantero Richarlison de la Selección de Brasil no ha llegado a los 30 años y ya estaría pensando en qué quiere hacer al retirarse de las canchas. Pese a que en su lista de cosechas se destacan el reconocimiento por ser el máximo goleador de los Juegos Olímpicos de Tokio (2020) y los títulos junto al conjunto de su país al ganar la Copa América (2019) y el Torneo Olímpico de Fútbol (2020), el jugador se atrevió a decir sus planes.

Con 25 años, el brasileño está en la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022; será el primero al que asiste. Viajó para el máximo encuentro futbolístico con otros reconocidos delanteros de su equipo como Neymar, Gabriel Martinelli, Raphinha o Vinicius Jr.



“No hay manera de no pensar en la ansiedad, en los entrenamientos, en los partidos. Como jugador profesional no quería sufrir una lesión que me quitara la posibilidad de estar en la Copa del Mundo”, expresó el delantero del Tottenham -que compite en la Premier League- en una charla con la reportera Isabela Pagliari.

Para él, no se trata de un paseo por el país del Medio Oriente, sino una oportunidad para ponerse a prueba tras fuertes entrenamientos y ver si el conjunto, dirigido por Adenor Leonardo Bacchi, se lleva el máximo trofeo por sexta ocasión.

¿Qué hará al retirarse del fútbol? Mujeres y una isla

Todavía tiene varios años por delante de crecimiento futbolístico. Sin embargo, la periodista Pagliari le trasladó una pregunta que había hecho un internauta sobre su futuro.

- ¿Qué tiene en mente hacer después de retirarse del fútbol? -dijo la comunicadora.



- Voy a comprar una isla, voy a estar allá con muchas mujeres -comentó al tiempo que abrió los brazos imitando a su coterráneo Ronaldinho, quien fue fotografiado años atrás con mujeres en una piscina.

Richarlison sentenció que solo era “una imaginación”, mientras se reía. Al tono de broma se unió la periodista que no tomó muy en serio sus declaraciones: “Lo dijo, pero ya se arrepintió. Así que está bien, no lo malinterpreten”.



Aunque se habría tratado de una broma, la respuesta se difundió ampliamente en redes sociales y generó muchos comentarios: unos lo apoyaron y otros rechazaron la forma en la que recordó a Ronaldinho por su trato a las mujeres.

"Você tem em mente o que vai fazer depois que parar de jogar?"



Richarlison: "Vou comprar uma ilha e ficar lá com um monte de mulheres, igual aquela foto do Ronaldinho."



La polémica foto de Ronaldinho y mujeres

Cinco mujeres en una piscina mientras de pie estaba la estrella Ronaldinho con gafas negras y de brazos abiertos. Esa fue la imagen que en 2014 produjo un revuelo para el futbolista.



Al respecto, su hermano Roberto de Assis salió en defensa: “¿Qué problema hay? ¿Me parece bien la fotografía? Pues sí. Ronaldinho estaba de vacaciones, está soltero, está feliz y está en paz con la vida”.

De Assis recriminó en su momento a los que se enfocaron en la foto cuando “Brasil rebosa de problemas” por la corrupción.



Tiempo después, Ronaldinho aclaró que no quería ofender a nadie con la imagen, solo quería compartirla a un amigo de manera privada, así que no entendía cómo se había filtrado.

“Todo fue una broma en respuesta a un amigo. Él me envió una foto que mostraba lo bien que la estaba pasando en Río de Janeiro y yo le contesté con esa imagen. Por desgracia después fue a parar a las redes sociales y, como soy una persona pública, se generó mucha controversia”, acotó durante una rueda de prensa.

