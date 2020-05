La razón del tremendo cambio de imagen de Gareca en el aislamiento 

Una de las imágenes que ha dejado este aislamiento por la propagación del coronavirus en todo el mundo es la de la larga barba del entrenador de la Selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

A medida que Gareca fue saliendo en diferentes entrevistas se fue viendo su cambio en el que su pelo y barba cada día iban creciendo más y más, lo que ha llamado la atención de esta imagen en las redes sociales.



Fue el mismo Gareca quien se encargó de hablar de su aspecto y responder las dudas del cambio de estilo que ha mostrado en estos dos meses de acuartelamiento.



"En un momento dije que no me iba a afeitar hasta que terminara esto. A veces pierdo un poco la noción de los días, creo que vamos 70 y algo ya. Me hablaron mucho de mi barba, pero yo decidí pasar la cuarentena así. Ahora no voy a sacármela hasta que vuelva a mi vida normal, fue creciendo más y más y ya necesito la ayuda de un barbero, ja. Para mí es algo nuevo, nunca la he tenido tan larga", relató a Radio Del Plata.



