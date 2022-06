El seleccionador nacional de Perú, Ricardo Gareca, aseguró este domingo que el equipo va a necesitar de "mucha determinación y mucha concentración" en el partido de repesca por la penúltima plaza para el Mundial de Catar 2022 que se disputará el lunes en Doha contra una selección australiana muy ofensiva.

"Es un equipo que ataca mucho y ataca con mucha gente. Tanto en el ataque como en la defensa, los bloques que tengamos que hacer vamos a tener que estar con mucha determinación y mucha concentración", afirmó en una conferencia de prensa en la capital catarí.



(Millonarios: las cinco razones de otra eliminación)

(Selección Colombia femenina prepara Copa América bajo sospecha de vetos)

La tiene clara



El técnico argentino destacó de su rival que "es un equipo muy bien trabajado", que sabe lo que quiere dentro del campo", con jugadores "técnicamente muy buenos" y una selección físicamente "fuerte", pero que estas virtudes también las tienen los peruanos por lo que están "en condiciones de neutralizar" a los australianos.



"Somos una selección que estamos muy convencidos de lo que tenemos. Lo que buscamos es vivir esto, para esto nos preparamos, esto es lo que queremos y esto es lo que tenemos para resolver este partido", añadió.



También advirtió que en este tipo de eliminatoria, a un solo partido, no hay ningún margen de error, por lo que "hay que estar muy atentos".



Pero aseguró: "Todos estamos preparados para este tipo de partidos". Sobre la condición de sus jugadores, aseveró que Luis Advíncula y Renato Tapia "están totalmente recuperados" de sus molestias y que en el caso del volante Yoshimar Yotún habrá que esperar al último momento.



Por su parte el portero titular de la selección, Pedro Gallese, que también compareció en la rueda de prensa, reconoció que tanto para él como para el resto de sus compañeros este es "el partido de sus vidas".



"Nos somos los mismos que hace cuatro años atrás. El equipo ha madurado mucho", dijo respecto a la repesca de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 que ganaron contra Nueva Zelanda y que supuso el regreso de Perú a un Mundial después de 36 años sin conseguirlo.



"Nos ha costado bastante llegar a este momento y no lo vamos a dejar ir", sostuvo. Galles anticipó un partido "duro" y "cerrado". "Me veo celebrando porque sé el grupo que tenemos, sé lo que hemos sacrificado y sé a lo que jugamos", agregó.



(Millonarios: los memes de su dolorosa eliminación en el fútbol colombiano)

(Alberto Gamero: ‘Yo hoy acá no hablo de fracaso’)



EFE