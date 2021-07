Gareca respeta a Brasil, pero quiere ir con Perú a la final

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, confió este domingo en que su equipo pueda hacer un buen partido contra "la muy poderosa selección de Brasil", a la que enfrentará en semifinales de la Copa América-2021 el lunes, porque tiene "ambiciones" de ganar el torneo.

(Le puede interesar: Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival)



"Cuando se llega a esta instancia, más allá de determinados favoritismos, más allá de las encuestas, más allá de las estadísticas o lo que dicen los especialistas o los entendidos, todas las selecciones tienen sus ambiciones, Perú las tiene también", afirmó el técnico argentino en rueda de prensa virtual en Rio de Janeiro.



"Hace mucho tiempo que no se gana la Copa y nos gustaría, por supuesto, tenemos ambiciones", agregó. "Nosotros hemos llegado (a la semifinal) por mérito propio, en ir superándonos, en ir mejorando partido tras partido y en ir superando a selecciones importantes".

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Gareca Foto: EFE



Gareca, de 63 años, aseguró que su equipo "crece" en las instancias definitivas aunque reconoció que la defensa, la más vulnerada del torneo junto a la de la eliminada Bolivia, debe mejorar ante Brasil. Cuatro de los diez goles que recibió Perú en cinco juegos se los encajó la 'Seleçao' (4-0) en la segunda jornada de la fase de grupos.



Además, los anfitriones los derrotaron en la final de la Copa América-2019, también disputada en suelo brasileño. "Brasil sigue siendo una selección muy poderosa, este presente de Brasil es muy bueno y creemos que este presente nuestro ha ido mejorando, estamos en condiciones de ir superándonos e ir mejorando lo que hemos hecho hasta el momento en la Copa América. Yo tengo fe en que podemos hacer un buen partido", explicó el 'Tigre'.

(Lea además: James acaba sus vacaciones: debe regresar al Everton)



"Tenemos que corregir todas las cosas que nos han pasado en el primer partido para que no sucedan en el segundo, en este, en una instancia tan decisiva", añadió.



Gareca disputará la tercera semifinal de Copa América (2015, 2019, 2021) desde que asumió hace seis años la dirección técnica de Perú, que no gana el torneo de selecciones más antiguo del mundo desde 1975 cuando derrotó a Colombia en la final.



El entrenador argentino aseguró que aún no definió el once para el partido que se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro, porque está a la espera de que los jugadores descansen y se recuperen tras el juego de cuartos ante Paraguay, disputado el viernes en Goiania.



"A partir de ahí sí resolveremos el equipo que va a enfrentar a Brasil", sostuvo, sin dar pistas de quién reemplazará al atacante André Carrillo, expulsado ante los paraguayos.



AFP

Más noticias de deportes

-David Ospina, el hombre récord y el héroe del partido​



-Rafael Santos Borré: su buen desempeño y su traspaso a Alemania



-Juan Guillermo Cuadrado no jugó, pero festejó doble