El estreno soñado. La mayor goleada de la selección española en la historia de los Mundiales (7-0), relanza la ilusión con una pegada desconocida hasta el momento de una España que se ganó a pulso el derecho a soñar con algo grande en Qatar 2022, pasando por encima de Costa Rica y exhibiendo la perfecta combinación de fútbol y hambre de éxito.

"Puede ser mi gran noche", canción de Raphael, sonó por megafonía tras cada gol. Y tanto que lo era.



España ya ganaba 3-0 con un dominio abrumador y una pegada pocas veces mostrada en la 'era Luis Enrique'.



Borrando del campo a una Costa Rica que no compareció, sin respuesta ante el aluvión de fútbol que se le vino encima en un inicio de Mundial para la historia de la Roja.



El excesivo respeto al debut recibió una bofetada de descaro. Desde Alemania 2006 no ganaba en su puesta de largo España.



Desde su primera participación, Italia 1934, no marcaba tres tantos en el primer acto.



A los que buscan similitudes entre la España que cambió su historia con su 'generación de oro' desde 2008, con el liderazgo asumido por el seleccionador Luis Aragonés y un grupo renovado aún sin estrellas, y el que ejerce Luis Enrique con su apuesta actual, tienen un puñado de argumentos más que añadir a su lado de la balanza.



En el camerino, el plantel recibió la visita del Rey Felipe, quien de esta forma se unió a la fiesta. "Seguid cantando", les decía a los jugadores.