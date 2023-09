Los grandes empresarios del mundo siguen viendo el deporte como un negocio muy rentable. En los últimos años, varios multimillonarios decidieron invertir en grandes equipos y convertirlos en verdaderas franquicias que facturan miles de millones de dólares al año.



Por esta razón, la Revista Forbes decidió realizar el escalafón de los equipos más valiosos de todo el mundo, en donde sorprende que solo dos clubes de fútbol aparecen dentro de los 50 primeros.

Real Madrid y Barcelona representan al mundo del fútbol

De acuerdo con el listado elaborado por Forbes, el Real Madrid es el club de fútbol más valioso del mundo con un valor de más de 6.000 millones de dólares. Sin embargo, está lejos de grandes franquicias de la NFL y la NBA.



El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo (der.). Foto: EFE

El Barcelona también hace parte de este ranking, se encuentra en la colocación 18 con un valor de mercado de más de 5.500 millones de dólares.



Por fuera del escalafón de Forbes se quedaron gigantes del fútbol europeo como el Bayern Múnich, París Saint Germain, Manchester United y Manchester City, quienes facturan miles de millones de dólares por temporada, pero no se acercan a los valores que manejan en el deporte de Estados Unidos.



FC Barcelona, en la Champions League. Foto: AFP

Ranking dominado por los norteamericanos

Según el listado, los Dallas Cowboys de la NFL es la franquicia deportiva más valiosa del mundo, con un valor actual de 9 mil millones de dólares. Seguido están los New York Yankees de la Major League Béisbol, quienes están tasados en 7.100 millones de dólares y cierran el podio los Golden State Warriors de la NBA con un valor de 7 mil millones de dólares.

Ranking de los 50 equipos más valiosos del mundo

1. Dallas Cowboys (NFL) Valor actual: 9 mil millones de dólares

2. New York Yankees (MLB) Valor actual: 7.100 millones de dólares

3. Golden State Warriors (NBA) Valor actual: 7 mil millones de dólares

4. New England Patriots (NFL) Valor actual: 7 mil millones de dólares

5. Los Angeles Rams (NFL) Valor actual: 6.900 millones de dólares

6. New York Giants (NFL) Valor actual: 6.800 millones de dólares

7. Chicago Bears (NFL) Valor actual: 6.300 millones de dólares

8. Las Vegas Raiders (NFL) Valor actual: 6.200 millones de dólares

9. New York Knicks (NBA) Valor actual: 6.100 millones de dólares

10. New York Jets (NFL) Valor actual: 6.100 millones de dólares

11. Real Madrid (LaLiga) Valor actual: 6.070 millones de dólares

12. Washington Commanders (NFL) Valor actual: 6.050 millones de dólares

13. Manchester United (Premier League) Valor actual: $6 mil millones

14. San Francisco 49ers (NFL) Valor actual: $6 mil millones

15. Los Angeles Lakers (NBA) Valor actual: 5.900 millones de dólares

16. Philadelphia Eagles (NFL) Valor actual: 5.800 millones de dólares

17. Miami Dolphins (NFL) Valor actual: 5.700 millones de dólares

18. Barcelona (LaLiga) Valor actual: 5.508 millones de dólares

19. Houston Texans (NFL) Valor actual: 5.500 millones de dólares

20. Liverpool (Premier League) Valor actual: 5,288 mil millones de dólares

21. Denver Broncos (NFL) Valor actual: 5.100 millones de dólares

22. Seattle Seahawks (NFL)Valor actual: 5 mil millones de dólares

23. Manchester City (Premier League) Valor actual: 4.990 millones de dólares

24. Bayern Munich (Bundesliga) Valor actual: 4.860 millones de dólares

25. Los Angeles Dodgers (MLB) Valor actual: 4.800 millones de dólares

26. Atlanta Falcons (NFL) Valor actual: 4.700 millones de dólares

27. Minnesota Vikings (NFL) Valor actual: 4.650 millones de dólares

28. Baltimore Ravens (NFL) Valor actual: 4.630 millones de dólares

29. Pittsburgh Steelers (NFL) Valor actual: 4.625 millones de dólares

30. Cleveland Browns (NFL) Valor actual: 4.620 millones de dólares

31. Green Bay Packers (NFL) Valor actual: 4.600 millones de dólares

32. Boston Red Sox (MLB) Valor actual: 4.500 millones de dólares

33. Tennessee Titans (NFL) Valor actual: 4.400 millones de dólares

34. Indianapolis Colts (NFL) Valor actual: 4.350 millones de dólares

35. Kansas City Chiefs (NFL) Valor actual: 4.300 millones de dólares

36. Paris Saint-Germain (Ligue 1) Valor actual: 4.210 millones de dólares

37. Tampa Bay Buccaneers (NFL) Valor actual: 4.200 millones de dólares

38. Los Angeles Chargers (NFL) Valor actual: 4.150 millones de dólares

39. Chicago Cubs (NFL) Valor actual: 4.100 millones de dólares

40. Chicago Bulls (NBA) Valor actual: 4.100 millones de dólares

41. Carolina Panthers (NFL) Valor actual: 4.100 millones de dólares

42. New Orleans Saints (NFL) Valor actual: 4.075 millones de dólares

43. Boston Celtics (NBA) Valor actual: 4 mil millones de dólares

44. Jacksonville Jaguars (NFL) Valor actual: 4 mil millones de dólares

45. Ferrari (F1) Valor actual: 3.900 millones de dólares

46. Los Angeles Clippers (NBA) Valor actual: 3.900 millones de dólares

47. Mercedes (F1) Valor actual: 3.800 millones de dólares

48. Arizona Cardinals (NFL) Valor actual: 3.800 millones de dólares

49. San Francisco Giants (MLB) Valor actual: 3,7 mil millones de dólares

50. Buffalo Bills (NFL) Valor actual: 3,7 mil millones de dólares

