Manchester City anunció este martes haber llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero noruego Erling Haaland, pero el club inglés debe llegar todavía a un compromiso con el jugador.

"Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland desde el 1 de julio de 2022. Este traspaso está sometido ahora a la finalización de los términos del contrato con el jugador", anunció el club inglés.



El Borussia Dortmund, que cotiza en bolsa, también emitió un comunicado para anunciar que Haaland está "cerca de comprometerse con el Manchester City".



El goleador de 21 años, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, marcó 85 goles en 88 partidos con el Borussia Dortmund desde su llegada en enero de 2020.

El salario de Haaland

La prensa británica del lunes había dado como inminente la oficialización del traspaso, indicando que el club inglés había informado a su homólogo alemán de su intención de activar la cláusula de rescisión del jugador, fijada, según la prensa, en 60 millones de euros.



Un contrato gigantesco le espera en Manchester y debería hacer inmediatamente de él uno de los jugadores mejor pagados del club y de la Premier League, con un salario estimado en 20 millones de euros por año y un contrato de cinco temporadas.



El periodista Fabrizio Romano, especializado en transferencias, dijo en su cuenta de Twitter: “A pesar de los rumores, el salario de Erling Haaland acordado con el Manchester City no irá más allá del nivel acordado con Kevin De Bruyne, que ahora vale alrededor de 375 mil libras esterlinas por semana (461 mil dólares)”. Es decir, unos 65 mil dólares por día.





Dos horas apenas después de este anuncio, Pep Guardiola había indicado no poder comentar las informaciones sobre la próxima firma del jugador. "El Borussia Dortmund y Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté completamente concluido", había respondido en una rueda de prensa antes del partido aplazado de la 33ª jornada de Premier League, el miércoles en Wolverhampton.



AFP