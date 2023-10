Prueba reina: revelan mensajes de whatsapps entre Jenni Hermoso y director de marketing

La futbolistaha pe Jenni Hermoso dido actuar contra "los responsables de las filtraciones" de la investigación que sigue la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para que el procedimiento pueda desarrollarse "con garantías" y se preserve su derecho a la intimidad.

Para la jugadora de la selección española, "las continuas filtraciones" de la causa han hecho que se hayan "sobrepasado los límites" y se hayan "vulnerado" sus "derechos básicos", según expresa a través de un comunicado de su agencia de representación TMJ.

Los mensajes

El diario Marca de España ha revelado lo que dicen los mensajes de whatsapps entre Hermoso y Rubén Rivera, director de marketing de la Federación, que declaró el martes.



"Acusado por Jenni Hermoso y Ana Ecube (la amiga que viaja con Jenni a Ibiza) en sus respectivas declaraciones ante la Fiscalía, Rivera aseguró ayer en la Audiencia Nacional que en ningún momento "presionó" o "coaccionó" a Jenni Hermoso, aportando como pruebas complementarias a su interrogatorio las conversaciones de whatsapp que mantuvo con la jugadora durante las 48 horas que duró el viaje a Ibiza y a las que ha tenido acceso MARCA", dice el diario.

Y agrega: "Rivera, ante la Fiscalía, aportó las pruebas de sus conversaciones con Jenni con el objetivo de demostrar que sus interacciones con la jugadora fueron estrictamente profesionales y que en ningún caso la presionó o la acosó para que declarara a favor de Rubiales, queriendo dejar claro que la relación entre ellos durante los dos días que duró el viaje fue cordial".



Marca advierte que la primera toma de contacto vía whatsapp se produce en Madrid, a primera hora de la mañana, cuando Jenni pide a Rivera si puede llevar a su amiga Ana Ecube al viaje. "¡Haz magia, va!". Tras el intercambio de datos para organizar el nuevo billete de avión y "consultar con Iberia", a las 8 de la mañana Rivera le confirma que su amiga "está dentro" del viaje.



"Tras estos episodios denunciados el pasado 6 de septiembre por Jenni,y que el director de marketing negó como coacciones -"yo solo era el intermediario, hacía el recado"- seguirían los whatsapp entre Jenni y Rivera, que insistió en la Audiencia en que el tono de los mensajes nada tiene que ver con las supuestas presiones de las que es acusado: "Rubén, puedes decir a tu mujer que no tengo bikini. Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía, jaja", reza el último mensaje del día, enviado el martes 22 de agosto a las 19.56 horas, dice el periódico.

Al día siguiente, a las 16.21 horas, Jenni escribe a Rubén para pedirle si puede llevar a seis amigos a la discoteca Usuhaia. "Sí, sin problema, pásame los nombres, por favor", contesta el director de márketing. "Tenemos que coordinar para llegar a la entrada VIP todos juntos y no habrá problema. ¿Crees que podrás conseguirlo? A qué hora queréis que salgamos del HYDE (nombre del hotel en el que están alojados) rumbo a Usuhaia para tener el bus previsto?" Jenni contesta que no van desde el hotel a la discoteca, sino que van directos desde el barco de Cata Coll porque han conseguido una habitación en Ushuaia para cambiarse: "Tengo un amigo que nos ha reservado una habitación, cuando lleguen las demás vamos todas a la VIP". "Joder, es que pasan tantas cosas al a vez que es difícil seguiros", dice Rivera. "Jajaja, yaaaa. Es una locura", contesta Jenni. "Si no me contáis las cosas me será difícil ayudar", escribe Rivera, que luego adjunta las imágenes de la zona VIP que ha conseguido: "¡Está súper genial", contesta Jenni, que da las gracias con emoticono", se lee.

