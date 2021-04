Estos fueron los insultos racistas en el partido Cádiz vs. Valencia

El defensa del Valencia, Mouctar Diakhaby, reiteró que recibió insultos racistas del jugador del Cádiz Juan Cala, quien negó este martes los mismos, dos días después de un incidente que llevó al Valencia a abandonar brevemente un partido liguero.

"Después de dos días estoy más tranquilo y quiero hablar, en Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta", afirmó Diakhaby este martes en un vídeo en sus redes sociales, precisando el insulto.



"Eso es intolerable, yo no puedo pasar eso, habéis visto todos mis reacciones, eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto", añadió el jugador francés del Valencia.



