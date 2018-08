Con doblete de Henao, Santa Fe ganó 2-0 y clasificó en la Suramericana

Independiente Santa Fe se clasificó este martes para los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 2-0 al Rampla Juniors uruguayo con un doblete del central Carlos Henao a partir de la certera ejecución de sendos libres directos. Santa Fe resolvió así una serie en el estadio El Campín de Bogotá que en el partido de ida dejó un empate sin goles en Montevideo.



Los locales trataron de imponer condiciones desde los minutos iniciales bajo el liderazgo del uruguayo Diego Guastavino, quien comenzó a juntarse con los jugadores que aparecieron por los costados.

Sin embargo, los bogotanos tuvieron muchas dificultades para generar oportunidades en el arco de Rodrigo Odriozola por el buen trabajo de la defensa rival, liderada por los centrales Édgar Martínez y Gonzalo Rizzo.



Los visitantes trataron de hacer daño con pases largos que buscaban a Matías Rigoleto y a Julián Lalinde, que tampoco tuvieron mucho campo de acción en el campo santafereño, donde Javier López y Henao barrieron cada acercamiento ofensivo de los visitantes.



La oportunidad más clara del primer tiempo la tuvo Guastavino, que un tiro libre mandó un fortísimo remate que hizo lucir a Odriozola, quien con una estirada de fotografía mandó el balón al tiro de esquina y ahogó el grito de gol de los colombianos.



Para la segunda mitad, Santa Fe se encontró muy temprano con el gol, en el minuto 54, con un fortísimo zurdazo de Henao en un tiro libre que entró por el lado del guardameta visitante, quien tocó el balón pero no pudo evitar que este ingresara a la portería.



Tras el gol, el partido se accidentó y el árbitro expulsó, por doble amonestación, al central Rizzo, de Rampla Juniors, en el minuto 57 y al goleador de Santa Fe Wilson Morelo en 59 por un rodillazo que le pegó a Odriozola en una jugada de ataque.



Los charrúas trataron de acercarse a la portería de Leandro Castellanos pero no consiguieron generar peligro, pese a que se estaban quedando por fuera del torneo continental. Santa Fe, por su parte, intentó hacer daño al contragolpe con Guastavino y el veloz Plata pero no consiguió ampliar la ventaja porque el arquero rival realizó un par de atajadas que le dieron vida a su equipo en el tramo final.



Sin embargo, Henao, en otro tiro libre, cerró el partido en el minuto 82 con un remate que, a diferencia del primer tanto, fue rastrero y entró por el palo más lejano del portero. Santa Fe se enfrentará en los octavos de final al vencedor de la llave entre General Díaz de Paraguay y Millonarios, con quien perdió la final de la liga colombiana en diciembre pasado.



EFE