El VAR, protagonista del empate de Santa Fe y Cali en la Suramericana

El protagonista central del partido de cuartos de final entre Santa Fe y Deportivo Cali, en los cuartos de final de la Copa Suramericana, terminó siendo el VAR, que apareció dos veces en el juego, con polémica inicial y éxito final, para ratificar el 1-1 con el que el equipo que dirige Guillermo Sanguinetti deberá ir a Palmaseca a ganar, o a sacar un empate con dos o más goles, si quiere mantener sus opciones de conseguir la segunda corona en el torneo.

Las dos acciones resueltas por el videoarbitraje se robaron el protagonismo de un partido que, la verdad, estuvo por encima de las expectativas. Estaban frente a frente dos equipos que juegan “a la uruguaya”, con todo el factor de especulación que eso implica, en el papel. Pero la realidad mostró, más del lado rojo que del verde, muchas intenciones de ir al frente.



Ya Diego Guastavino había asustado a Camilo Vargas con un remate desde el círculo central que se estrelló en el horizontal, y ya Juan Daniel Roa se había perdido, de frente al arco, la posibilidad de que Santa Fe se fuera al frente en el marcador. También ya Ezequiel Palomeque, a los 32 minutos, había puesto en ventaja al Cali con una jugada a lo Santa Fe, con centro y remate de cabeza. Todo eso estaba en la libreta cuando llegó el debut del VAR.



En el minuto 44, el árbitro Roddy Zambrano sancionó un penalti a favor de Santa Fe, por una supuesta falta a Wilson Morelo. Las tomas de la transmisión de Fox Sports parecen mostrar que el contacto fue afuera, pero hay una en la que se muestra un posible contacto en la rodilla del delantero de Santa Fe, sobre la raya, lo que le daría la razón al juez.



Zambrano no dudó en pitar el penalti y los jueces encargados del VAR, encabezados por el brasileño Raphael Claus, ratificaron la decisión del central, sin que el ecuatoriano tuviera necesidad de ir a mirar la pantalla para asegurarse de que su decisión fuera correcta. Morelo convirtió el gol del empate, a los 44.



Pero vendría más. En el minuto 78, Arley Rodríguez anotó el que pudo ser el segundo tanto de Santa Fe, pero Zambrano anuló la acción por un supuesto fuera de lugar que, en las imágenes de la transmisión de Fox Sports, no se ve tan claro. Sin embargo, una toma lateral muestra que el anotador tiene su pierna derecha adelantada. Acertó el juez. Curiosamente, esta vez tampoco Zambrano se acercó a los monitores.



“Lo del VAR en este partido queda para la historia, para la anécdota, por el hecho de ser el primer partido en que se utilizó, pero no más de eso”, declaró en rueda de prensa el técnico del Deportivo Cali, Gerardo Pelusso. “Desde donde estoy yo no le puedo decir qué pasó en ninguna de las dos jugadas. La jugada anulada por offside fue muy ajustada porque, inclusive, el asistente no levantó la bandera. Me dicen que la jugada del penalti en contra de nosotros es muy dudosa, pero desde donde estoy no le puedo decir si fue adentro o afuera”, agregó el DT que llevó a Santa Fe a su primera Suramericana, en 2015.



“Con relación al VAR, esperemos que no se haya equivocado, no la hemos visto. Yo pienso que la tecnología te da la oportunidad de analizar la jugada, en varias cámaras, y no equivocarse. Yo no he tenido la oportunidad de ver esas cámaras”, dijo a su vez el DT Sanguinetti.

El juego

A Santa Fe hay que reconocerle su espíritu ofensivo, pero el nulo aporte del uruguayo Rubén Bentancourt y la floja noche, otra vez, del venezolano Luis Manuel Seijas le quitaron peso a su ataque. Con todo y eso le alcanzó para meterle varios sustos al Cali.



“Estos partidos son así. La llave está abierta; este equipo tiene entrega y lucha. Creamos muchas opciones de gol, pero lamentablemente no se dio. Vamos a ir a sacar un resultado en Cali para avanzar y para la gloria”, dijo Morelo, el autor del gol rojo. “En los 90 minutos fuimos muy superiores, pero en el fútbol no existe justicia, sino que se gana con goles”, agregó.



El empate a un gol deja al Cali con la opción de clasificar a las semifinales de la Copa Suramericana con un 0-0 o un triunfo por cualquier marcador. Santa Fe, por su parte, quedó obligado a ganar o a empatar por dos o más goles en Palmaseca, el próximo 30 de octubre. Ese día, ambos equipos esperan tener el protagonismo por encima del VAR, que, por fortuna, esta vez funcionó muy bien.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc